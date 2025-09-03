El influencer Cenando con Pablo sorprende en Vigo con su hamburguesa: de carne gallega y un toque de pistacho
The Champions Burger estará hasta este domingo 7 de septiembre en el CC Vialia Estación de Vigo
Lucía Martínez
Después de verle comiendo sin parar durante siete años en múltiples restaurantes y hacerse popular por sus reseñas, el conocido influencer gastronómico Cenando con Pablo, Pablo Cabezali, lanza su proyecto más importante: su propia hamburguesa.
Así, y con una foodtruck de 9 metros, el influencer está recorriendo España dando a conocer su propuesta en The Champions Burger, el certamen gastronómico que busca la mejor hamburguesa de España. ¿Será la suya la más votada?
Precisamente su foodtruck -TheOX Cenando con Pablo- es una de las más innovadoras y destacadas de esta edición del concurso que, hasta este domingo 7 de septiembre, hace parada en el CC Vialia Estación de Vigo.
Así es la hamburguesa de Cenando con Pablo
La propuesta de Pablo para The Champion Burger se llama Luxuria: una hamburguesa con carne de vaca y buey gallego madurada durante más de 100 días, cecina de buey, mayonesa de Tuétano, mermelada de cecina, salsa The OX casera y un fat bacon con un glaseado secreto.
Todo ello abrazado por un pan brioche con grasa de buey bañado en un caramelo de buey y pistacho. ¿Ya la has probado?
