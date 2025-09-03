Una IA generativa diseña nuevos antibióticos que matan bacterias resistentes en ratones

Investigadores de la Universidad de Pensilvania, dirigidos por el catedrático gallego César de la Fuente, han desarrollado un sistema de inteligencia artificial (IA) capaz de diseñar antibióticos nuevos que eliminan bacterias resistentes a los fármacos. El trabajo, publicado ayer en «Cell Biomaterials», presenta AMPDiffusion, una herramienta de IA generativa que crea y evalúa vastas bibliotecas de secuencias sintéticas de péptidos antimicrobianos (AMP, por sus siglas en inglés).

A diferencia de los métodos tradicionales de investigación, que en su mayoría combinan motivos biológicos previamente conocidos, AMP-Diffusion crea secuencias innovadoras desde cero. En modelos de ratón con infección cutánea, los compuestos diseñados mediante IA más efectivos mostraron un rendimiento comparable al de antibióticos aprobados por la Administración de Medicamentos de Estados Unidos (FDA), como la levofloxacina y la polimixina B, sin presentar efectos adversos observables. «El conjunto de datos de la naturaleza es finito; con la IA, podemos diseñar antibióticos que la evolución nunca intentó» afirma César de la Fuente en una nota de su laboratorio en la Universidad de Pensilvania, el Machine Biology Group.

Dirigido por De la Fuente y Pranam Chatterjee, profesor asistente de bioingeniería y ciencias de la computación, el equipo adaptó los modelos de difusión —sistemas de IA que refinan iterativamente el ruido aleatorio en salidas estructuradas— para abordar el descubrimiento de antibióticos. Basándose en ESM-2, un modelo de lenguaje para proteínas desarrollado en Meta, AMP-Diffusion utiliza la «gramática» aprendida de las proteínas para proponer secuencias biológicamente plausibles, al mismo tiempo que optimiza la actividad antimicrobiana y otras propiedades relevantes para el desarrollo de fármacos. «El conjunto de datos de la naturaleza es finito; con la IA, podemos diseñar antibióticos que la evolución nunca intentó», afirma de la Fuente. «Este proyecto demuestra que las máquinas pueden inventar nuevos antibióticos desde cero, abriendo una nueva frontera en el desarrollo de fármacos. Este proyecto demuestra que podemos aprovechar la IA para crear nuevos antibióticos que la naturaleza nunca imaginó», destaca el científico coruñés.

Los investigadores crearon aproximadamente 50.000 moléculas candidatas con AMP-Diffusion y las seleccionaron mediante filtros basados en IA. De los 46 candidatos principales que fueron sintetizados y sometidos a pruebas experimentales, dos demostraron ser capaces de reducir infecciones cutáneas resistentes a los medicamentos en ratones, con una eficacia comparable a la de los antibióticos clínicos actuales, sin que se detectaran signos de toxicidad en los estudios.

«Esto es una prueba de principio de que la IA generativa puede crear nuevos antibióticos eficaces», afirmó Pranam Chatterjee. «Nuestros resultados apuntan a una vía para desarrollar con rapidez terapias que aborden la creciente amenaza de la resistencia a los antibióticos».

El equipo pretende perfeccionar AMP-Diffusion para dirigirse a patógenos específicos, ajustar propiedades farmacológicas y ampliar su uso más allá de modelos tópicos. El objetivo a más largo plazo es comprimir el ciclo de descubrimiento de antibióticos de años a días.

Referencia: Torres MDT, Chen LT, Wan F, et al. «Generative latent diffusion language modeling yields anti-infective synthetic peptides». Cell Mat. 2025. doi: 10.1016/j.celbio.2025.100183