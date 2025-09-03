El Congreso no acreditará a ‘youtubers’, tv digitales o medios de menos de 10 trabajadores

La Mesa del Congreso aprobó ayer una normativa para los periodistas de la cámara que establece que no se acreditará a medios que tengan menos de diez trabajadores, a canales de YouTube o cadenas de televisión de difusión digital. El cambio se produce tras algunos incidentes vinculados a los comunicadores Vito Quiles y Bertrand Ndongo, considerados afines a Vox. En mayo pasado, Ndongo interrumpió una rueda de prensa de Sumar en el Congreso, lo que provocó su suspensión.

A raíz de la nueva normativa, tampoco obtendrán acreditación las páginas web agregadoras de contenidos ni las ediciones digitales de medios de comunicación tradicionales. Del mismo modo no podrán estar acreditados quienes trabajen o colaboren con los equipos de comunicación de partidos políticos. Además, solo los reporteros gráficos u operadores de televisión podrán realizar grabaciones dentro de la Cámara, mientras que los redactores literarios no podrán tomar imágenes en ningún caso.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, calificó de «cacicada» y «precedente peligroso» esta normativa. Explicó que no les dejaron introducir enmiendas y que votaron en contra de su aprobación.