Tres de cada cuatro españoles prefieren la tortilla con cebolla

Tres de cada cuatro españoles consideran que la receta de la tortilla de patata española debe hacerse con cebolla y más de la mitad (53,3%) apuesta por una cocción «poco hecha».En el caso de la cocción de la tortilla de patatas, hay un 28,9% que apunta que es mejor dejarla «muy hecha», frente a un 15,5% que se declina por dejarla «en su punto».

Así se desprende de los datos del tercer análisis Turismo y Gastronomía publicado ayer por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado en julio, a partir de casi 3.000 encuestas, en el que se revela la opinión de los españoles ante esta gran disputa en torno a una de las recetas clásicas de la gastronomía española.

Con todo, para los españoles no es la tortilla de patatas o «española» la receta más representativa de la gastronomía española, sino la paella: cuatro de cada diez encuestados nombra a la paella como el plato típico que más representa a la cocina española y un 24% la elige como segunda opción. La tortilla de patatas ocupa el segundo puesto entre los platos más elegidos, y el jamón ibérico completa el podio de los alimentos españoles. A mucha distancia se sitúan el gazpacho, el cocido madrileño, las croquetas y el cordero asado.

El CIS también preguntó por los platos más típicos de cada comunidad. El pulpo en Galicia (61%), fabada en Asturias (88,3 %), pan tomate en Cataluña (31,2%), paella en la Comunidad Valenciana (82,6%), jamón en Extremadura (33%), callos (71,9%) en Madrid, ternasco en Aragón (54 %), papas arrugadas en Canarias (66,9 %), lezhazo asado en Castilla y León (34,5%) y gazpacho y pescado frito en Andalucía (ambos con el 35%) son algunas de las recetas más votadas de la comida regional.