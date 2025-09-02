Noche de la 'Luna de Sangre': cuándo y dónde verla en Galicia

Este septiembre Galicia podrá disfrutar de un fenómeno astronómico muy especial: la Luna de Sangre. Se trata de un eclipse lunar total en el que la Tierra se sitúa entre la Luna y el Sol, proyectando su sombra sobre el satélite y con la luz solar tiñéndolo todo de rojo.

Este color rojo es lo que le ha ganado al fenómeno el sobrenombre 'de sangre'. Esto se produce porque, al estar el astro detrás de la Tierra con respecto a la Luna, la luz atraviesa la atmósfera y se dispersa en longitudes de onda rojas. Según los especialistas, el color puede ser más intenso si hay partículas de humo, polvo o niebla en el aire durante el eclipse.

Cuándo será la Luna de Sangre 2025 y desde dónde verla en Galicia

Esta Luna de Sangre de 2025 será visible en Europa el 7 de septiembre, durante el atardecer que está previsto para las 20.58 horas. Además de en el viejo continente, este fenómeno será visible desde Oceanía, África, Japón, Australia y Nueva Zelanda; estos últimos tres lugares podrán verlo justo antes del amanecer.

Este fenómeno, al coincidir con la luna llena de septiembre, también se conoce como 'luna de la cosecha', por ser la más próxima al equinoccio de otoño. Según la creencia popular, la luz de la luna de este mes permitía a los agricultores seguir trabajando en el campo después de la puesta del Sol.

Aunque el fenómeno será visible en todo el continente, las mejores opciones para disfrutar de este evento en Galicia son las zonas costeras y montañosas. En el caso de Vigo, a menos de 30 minutos del centro de la ciudad olívica tenemos el Monte Do Galiñeiro, una de las opciones favoritas de los aficionados a la Astronomía. Para disfrutarlo con una vista del atardecer en el mar, el Monte de A Guía y Samil serán las mejores opciones para los locales.