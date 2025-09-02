La investigación de la muerte de Mati Muñoz se centra en el hotel indonesio

La investigación sobre el caso de la ferrolana Matilde Muñoz, de cuyo presunto asesinato en Lombok se acusa a dos hombres vinculados al hotel en el que se alojaba, «continúa», según afirmó este lunes la policía indonesia, mientras en el establecimiento se quisieron desentender de lo sucedido. Yasmara Harahap, jefe de Policía en la comisaría de Lombok Occidental, aseguró ayer a EFE que la investigación «no ha hecho sino empezar», después de que el cuerpo sin vida de Muñoz, que hubiera cumplido 73 años este mes, fuera hallado sin vida el sábado en una playa de la turística zona de Senggigi.

El policía confirmó que uno de los sospechosos de «asesinar premeditamente» a Muñoz es un trabajador del hotel donde se alojaba, el Bumi Aditya, a medio kilómetro de donde se halló el cadáver, y que el otro es un exempleado del establecimiento. Identificados como S.U. y H.R., rondan la treintena y se encuentran detenidos. Según Harahap, no han implicado de momento a terceros.

De acuerdo con la investigación, el presunto asesinato de Muñoz ocurrió hace dos meses, la madrugada del 2 de julio, cuando se cortó la comunicación con la mujer, antigua azafata de Spantax afincada en Palma, pero que tras jubilación pasaba la mayor parte de su tiempo viajando por distintos países del Sudeste Asiático.

Sus allegados no creen que los dos hombres detenidos hasta ahora sean los únicos responsables. Los familiares de la mujer apuntaron desde un principio a los dos responsables del establecimiento, y exhortan a la Embajada española a que presione a la policía indonesia para que no cierre el caso en falso.

Según informa «ABC», los sospechosos fueron arrestados tras seguir el rastro del teléfono móvil de Matilde, que uno de ellos había vendido en el mercado negro. Se trata de un empleado y un antiguo trabajador del hotel en el que se alojaba Matilde, en la isla indonesia de Lombok. Tras su arresto, ambos confesaron que habían estrangulado a la mujer después de que les sorprendiera robando en su habitación. Tras darle muerte, envolvieron el cadáver en una sábana y lo escondieron en el mismo hotel, en un trastero. El cuerpo estuvo allí cerca de un mes y medio.

Fue el tiempo que la policía indonesia tardó en activar la investigacion. A mediados de agosto los agentes encontraron las ropas y otros efectos personales de Matilde en el vertedero del hotel. Los agentes registraron su habitación y otras estancias. Estuvieron muy cerca de donde estaba el cadáver descompuesto de la víctima, pero no lo encontraron, pese al fuerte olor que desprendía.

Fue después de este registro cuando los dos sospechosos, según su propia confesión, decidieron trasladar el cuerpo. Cogieron una moto de pequeña cilindrada y se subieron los dos hombres con el cadáver en medio. Lo llevaron a una playa a apenas un kilómetro de distancia, y lo enterraron en la arena, en un hoyo que cavaron con sus propias manos. Fue allí donde la policía lo encontró el pasado sábado, tras hacer confesar a los sospechosos.

Una amiga de la víctima aseguró ayer en el programa «Vamos a ver» de Telecinco que ambos sospechosos conocían a Matilde: «Uno trabajaba en el hotel y el otro también estuvo trabajando allí. Matilde llevaba años alojándose en ese hotel. Es que todo es tan raro… Su cuerpo estuvo escondido en un cuarto de contadores, detrás de las habitaciones, y nadie olió nada», apuntó esta amiga de Matilde Muñoz, llamada Ana.