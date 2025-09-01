METEO
Septiembre empieza en Galicia con tiempo revuelto: ¿puede darse por finalizado el verano?
Cielos nubosos, lluvias intermitentes y temperaturas suaves marcan el inicio de un otoño que la AEMET prevé que sea más cálido de lo normal
Valeria Pereiras
Este 1 de septiembre comienza el otoño meteorológico, que se prolongará hasta el 30 de noviembre. Galicia estrena la estación con un panorama marcado por la inestabilidad, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas suaves para la época: ¿significa esto que el verano ha terminado definitivamente en Galicia?
Predicción estacional: trimestre cálido y seco
Según la predicción estacional lanzada este lunes por la AEMET, hay un 60-70 % de probabilidad de que septiembre, octubre y noviembre sean más cálidos de lo normal en buena parte del oeste y centro de la península, incluida la comunidad gallega.
En cuanto a las precipitaciones, existe un 45% de probabilidad de que el trimestre sea más seco de lo habitual en el oeste y centro peninsular, así como en Canarias, mientras que la posibilidad de más lluvia es del 20 %. En el resto del territorio no hay tendencia clara. La incertidumbre en las precipitaciones es mayor en otoño, y un único episodio puede dejar en horas o días la lluvia normal de toda la estación.
El tiempo en Galicia esta semana
Las bajas presiones atlánticas marcarán la jornada del martes. Los cielos estarán muy nubosos durante la mañana y las lluvias caerán de manera intermitente, siendo menos probables en Ourense y en el sur de Lugo. Por la tarde tenderán a desaparecer. Los vientos soplarán del sudoeste, moderados, con intervalos fuertes en el litoral norte.
En Santiago de Compostela, las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y 22 de máxima, en Ourense entre 15 y 24 grados, y en Vigo entre 16 y 23 grados, valores suaves para la época.
Miércoles 2 de septiembre: frente frío y lluvias intensas por la tarde
Galicia continuará bajo la influencia de un frente frío procedente del Atlántico. Durante la mañana, los cielos estarán muy nublados en el oeste dejando precipitaciones débiles en el litoral, que se intensificarán a media tarde y recorrerán la mayor parte del territorio por la noche.
En Santiago, la mínima bajará a 14 grados y la máxima se quedará en 21. Los vientos soplarán del sur, moderados, con intervalos fuertes en el litoral de A Coruña.
Jueves 3 de septiembre: mejora parcial y ambiente templado
Galicia se situará el jueves en un escenario intermedio entre altas y bajas presiones. Los cielos estarán parcialmente nubosos, con chubascos más probables en el noroeste y más despejados en el resto.
En Santiago, las mínimas descenderán hasta los 12 grados, repitiendo máximas en 21, que en Ourense serán de 25 grados y en Vigo de 23 grados. Por la noche podrán formarse nieblas densas en el interior.
Tendencia para el resto de la semana
El resto de la semana, continuará la alternancia de nubes y claros, con algún frente entrando por el Atlántico hacia el fin de semana. Las temperaturas tenderán a un ascenso progresivo, manteniendo valores propios de la época.
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- Vigo «se desconecta» de 24 destinos fuera de Europa al atrasar Iberia su primer vuelo
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Davila 30/08/2025
- Un coche arde en el túnel de O Folgoso y obliga a cortar la A-52 en A Cañiza
- Evacúan en helicóptero a una mujer desde las Cíes con graves problemas respiratorios