El mejor mural del mundo... ¿en una ‘prote’?

«¿Te imaginas que el mural de una protectora de animales, hecho gratis, con materiales donados, sin apenas infraestructuras, se convierta en el mejor mural del mundo? Pues esto es posible». Es el mensaje con el que la artista viguesa Eva Casais ha dado a conocer que la última intervención artística que ha realizado en la protectora de animales Os Biosbardos, en Ponteareas, opta a convertirse en la mejor del mundo del mes de agosto 2025, un hecho que para la creadora resulta «muy emocionante», especialmente por los valores que se esconden detrás de cada brochazo y porque considera que «es bonito que a través del mural y de esta nominación se le pueda dar visibilidad a las grandes necesidades de las protectoras de animales».

Voluntarias de la protectora con la obra completa de Casais. | M. G. Brea

Finalizado hace escasos 15 días, Eva Casais cuenta que «una de mis alumnas de clases de acuarela, que es voluntaria en Os Biosbardos, me preguntó si me apetecía volver a pintar otro mural allí y le dije que sí, porque siempre estoy dispuesta a hacer lo que sea por la protectora. Hice una publicación por si alguien quería ayudarme a fondear, porque me apetecía abarcar más superficie para dejar las instalaciones con más color y para mí sola era demasiado, porque lo hago en mis horas libres, y hubo gente que se ofreció voluntaria y vino a ayudarme». Pero la mano de obra altruista no es el único gesto solidario que guarda la nueva intervención artística de Casais, y es que la viguesa también apunta que «hay que hacer una mención especial a Pinturas Ega, a Juancho, que me dio totalmente gratis todas las pinturas para poder hacer el mural en la ‘prote’. No tenía por qué y quiero reconocérselo, porque lo hizo porque también siente el mismo amor hacia los animales que yo y siempre se involucra mucho en todos los proyectos que hago», destacó la muralista.

Con el inicio del mes de septiembre, las votaciones en Street Art Cities para escoger el mejor mural del mundo durante el mes de agosto ya se han habilitado este mismo lunes y, para que la obra de Eva Casais pueda conquistar el podio, las personas que quieran volcarse con la protectora Os Biosbardos, y con los valores que la artista viguesa defiende en su obra, pueden decantarse por el mural de su autoría votando en la plataforma de arte urbano.

Si bien Casais reconoce que es «es difícil que ganemos, sobre todo porque en agosto hubo muchos festivales de arte urbano y se hacen obras a gran escala espectaculares, con muchos patrocinadores detrás y grandes infraestructuras, me parece muy emocionante que este mural de la protectora, que fue hecho por puro amor hacia los animales, pueda tener una oportunidad junto a otras obras que tienen más recursos».

Siguiendo el estilo y la estética de otras piezas de gran formato con las que la artista ha decorado algunos espacios diáfanos en la ciudad de Vigo, la obra de Eva Casais candidata a convertirse en el mejor mural del mundo del pasado mes de agosto está protagonizado por un gato y un perro para reivindicar el importante trabajo que lleva n a cabo en Os Biosbardos velando por el bienestar animal a través del rescate de aquellos abandonados, para posteriormente favorecer su adopción. En este sentido, la artista indica que «este es un mural que en realidad consta de varias paredes, entre las que también se encuentra una con un pájaro, un conejo y unas flores, que precisamente acabé de pintar la semana pasada, pero a la plataforma yo solo presenté la pared principal con el perro y el gato» y añade: «De los murales que he hecho hasta ahora, este es uno de los que más me gusta por el simbolismo que tiene detrás, el de reconocer el trabajo de la ‘prote’, dando visibilidad a sus necesidades, y poder darle vida pasando de un lugar gris a un lugar lleno de color».

La noticia de la candidatura fue celebrada con gran alegría por el equipo de voluntariado de Os Biosbardos y Eva Casais comenta que «no se lo podían creer, la verdad, porque es cierto que no es habitual que este tipo de murales estén nominados a mejor del mundo, especialmente teniendo en cuenta que fue hecho gratis y sin ninguna infraestructura detrás. Es raro».

El público podrá votar a partir de hoy por esta obra de Casais, quien más allá de soñar con que llegue el reconocimiento prefiere poner el foco en sensibilizar a la población sobre las grandes necesidades que presentan la gran mayoría de las protectoras de animales y en que «por cada animal comprado, otro muere sin ser adoptado», concluye.