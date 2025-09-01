«El espacio es un agente activo que participa en la experiencia educativa»

«No hay aprendizaje sin emoción, y el cuerpo es siempre el primer filtro de esa experiencia», afirma la arquitecta Estela Darriba. La idea, desarrollada por el neurólogo Antonio Damásio, tiene hoy amplio respaldo en la neurociencia: «no existe un aprendizaje que no traiga una emoción asociada, porque nuestro cuerpo funciona así». Por eso, advierte Darriba, cuando el entorno físico incomoda, sobreestimula o bloquea —por ruido, calor o falta de confort—, «ese aprendizaje no entra porque estás incómodo, porque no escuchas bien o porque hace muchísimo calor y no te puedes concentrar».

Formada en arquitectura, Darriba ha orientado su práctica hacia el cruce entre espacio, cuerpo e identidad, con especial atención a la adolescencia, «una etapa profundamente plástica y vulnerable» en la que los lugares habitados influyen de lleno en la construcción personal. Su trayectoria integra diseño, neuroarquitectura, percepción sensorial y pedagogía, siempre con el foco puesto en cómo el espacio puede favorecer el bienestar y el desarrollo educativo.

El próximo viernes 26 de septiembre, a las 17:00 horas, y sábado 27, a las 17:30 horas, presentará en el IX Foro de Educación el taller «Deseñar para a metamorfose: un achegamento ao espazo educativo como ferramenta pedagóxica e emocional». El objetivo: demostrar que el aula, lejos de ser un decorado neutro, puede convertirse en herramienta pedagógica y emocional.

En el título de su taller aparece la palabra metamorfose, y Darriba se detiene en matizar su sentido: «Cuando hablo de diseñar para la metamorfosis, no me refiero a una transformación del espacio, sino de la persona». La transformación ocurre a nivel individual o colectivo, y el entorno tiene el papel de acompañarla. «Para ajustar un espacio a quienes lo habitan no hacen falta grandes reformas ni presupuestos elevados —explica—; a veces basta con reorientar la clase, redistribuir el mobiliario, cambiar la temperatura o intensidad de la luz, tratar el color o el sonido. Pequeños gestos que pueden marcar una gran diferencia».

«El espacio, cuando reconoce a quien lo habita, permite que el cuerpo empiece a aprender» Estela Darriba — Arquitecta

Su premisa es clara: «el espacio es un agente activo que participa en la experiencia educativa». Esta afirmación conecta con el concepto de “tercer educador”, formulado por Loris Malaguzzi, pedagogo italiano, quien señalaba que los tres educadores del niño son los padres, los pares y el ambiente. Darriba retoma esa idea para subrayar que el espacio, entendido como entorno vivo, también educa.

En esa mirada, el papel docente se amplía: «no espero que el profesorado se convierta en diseñador, pero sí en mediador del espacio». Para ella, esto significa observar qué ocurre cuando se modifica la disposición del mobiliario, cómo influye la luz en la atención o cuándo conviene habilitar un rincón de calma.

De ahí, la importancia de los espacios intermedios: «en los pasillos, en el hall, en un descansillo… ahí también pasan cosas». Y advierte: «cuando son residuales, incómodos o poco iluminados, empobrecen las relaciones».

¿Cómo imagina la escuela que pone el entorno al servicio de la pedagogía y del bienestar? «Me la imagino habitada, no solo ocupada. Llena de vida. Con texturas y colores naturales, con luz cambiante durante el día, con vida vegetal y relación con el exterior. Un lugar que sugiera e inspire, pero que no se imponga».

Su mensaje final es tan sencillo como contundente: «El espacio, cuando reconoce a quien lo habita, permite que el cuerpo empiece a aprender».