Sucesos
Diez detenidos y desarticulada una banda criminal dedicada a la trata de personas en Tarragona y Madrid
El operativo policial ha detectado hasta 57 potenciales víctimas
Jan Magarolas
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 10 personas este mes de julio en Tarragona, Torredembarra (Tarragonès) y Madrid como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de seres humanos con la finalidad de explotarlos laboralmente, han informado los cuerpos policiales este lunes a través de un comunicado. Las detenciones se enmarcan dentro de la segunda fase de un operativo iniciado en 2023 y que ya acumula más de veinte detenciones, entre las cuales las de los responsables de la trama, y que supondrían la desarticulación de la banda.
Los delincuentes, según apuntan fuentes policiales, se dedicaban a la captación de personas extranjeras en "situación vulnerable", que eran trasladadas a España para ser explotadas laboralmente en locales y restaurantes de la localidad de Torredembarra. Hay detectadas hasta 57 potenciales víctimas, que pudieron denunciar los hechos.
El operativo llamado 'Napoleón-Aguazul', formado por la Guardia Civil y la Policía Nacional, consiguió liberar a 25 personas en abril de 2024, en la primera fase de la operación. Todas ellas recibieron asistencia tras los hechos.
Fruto del análisis de los elementos intervenidos entonces, así como las declaraciones de las víctimas, se han encontrado indicios sobre la posible implicación de hasta diez personas más, ya en la segunda fase del operativo, desarrollada este verano. Así, entre el 21 y el 23 de julio se arrestaron cinco personas en Tarragona, cuatro en Torredembarra y una en Arganda del Rey (Madrid). Todos ellos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción del Vendrell.
