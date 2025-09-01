El Condado festeja a su oro líquido

La «XLVI Festa do Viño do Condado de Tea» cerró sus puertas ayer en Salvaterra con un saldo positivo en visitantes y ventas, a pesar de las cambiantes condiciones climatológicas del fin de semana y el inicio adelantado de la vendimia, con prácticamente toda la comarca vendimiando o con los preparativos para hacerlo en las próximas horas.

Foto de familia de cofradías, premiados y autoridades. | |

En la mañana de ayer, fueron centenares de personas las que se acercaron a la zona amurallada para disfrutar de los vinos de 29 bodegas de la comarca, la primera vez que la fiesta reúne a tantas casas, con un centenar de referencias, la mayor parte albariño monovarietal pero también Condado de Tea, que se elabora con las variedades de albariño, loureiro y treixadura y los populares tintos de la comarca.

Juan Carlos Pérez |

La fiesta, declarada de Interés Turístico de Galicia, contó con la presencia no solo de visitantes de la comarca sino de otras zonas de España y Portugal. Además de vino, en las tres jornadas, los asistentes pudieron disfrutar de multitud de acompañamiento culinario.

Otros asistentes a la fiesta. |

Con esta fiesta, la localidad de Salvaterra festeja a su «oro líquido», ya que el vino es una de las principales industria de la zona, que en la vendimia de 2024 logró recoger más de 8 millones de kilos de uva y en la actual puede acercarse a los 10 millones. El esfuerzo que realizan los más de 900 viticultores y viticultoras y las más de cuarenta bodegas existentes, es la justificación para esta fiesta, que se inició hace 66 años.

Durante la jornada fueron dados a conocer los «Deliciosos do ano», el premio a los mejores vinos de la subzona, elegidos por el comité de cata de la D.O. Rías Baixas. «Señorío de Rubiós Condado Tinto», se hizo con el «Delicioso de Oro» en Rías Baixas Condado de Tea tinto. El Oro en Rías Baixas Condado de Tea Albariño fue para «Don Pedro de Soutomaior» de Adegas Galegas, Plata para «As Laxas» de Bodegas As Laxas y Bronce para «Aravo» de Bodegas Chan de Vide. En el caso de los Rías Baixas Condado de Tea (blancos), el Oro fue para «Caveiral», de Miguel Ángel Alonso Fernández, «As Laxas Condado» se llevó la plata, y «María Bargiela» de Bodegas Benjamín Míguez Noval, el bronce.

Además, fueron investidos nuevos cofrades de la Cofradía de Condado de Tea e Espumosos, de Honor, José Ojea Rodríguez y a Perfecto González Fernández, fundadores de la fiesta, en el primer caso a título póstumo, y al actor y productor Rubén Riós, que este año fue el pregonero. Numerarios, Carlos Moro, propietario de Bodegas familiares Matarromera y bodegas Viña Caeira, Rosario Domínguez, gestionadora de expedientes de subvenciones agrícolas, Juan Carlos Lameiro, colaborador del montaje fiesta, María Luisa Lorenzo , colaboradora montaje de la fiesta y María Esther Ojea , viticultora.

A la alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, la acompañaron Lorena Soto y otros concejales y concejalas de la Corporación, el presidente de la D.O., Isidoro Serantes, alcaldes y alcaldesas, la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, la directora de Turismo de la Diputación, Romina Fernández y el presidente de la Cofradía, Antonio Alén. Entre el público, también estuvo la diputada del BNG en el Pazo do Horreo, Cristina Fernández.

Rubén Riós clama por el fin de los incendios llevando ceniza del monte quemado a su pregón

El actor, productor y actor gallego, Rubén Riós Marcelín, encargado de leer el pregón de la fiesta, no se limitó a ensalzar el vino en su emotivo discurso. También escenificó la urgencia de acabar con los incendios «porque queremos ver as viñas verdes e non negras», dijo.Vecino de la localidad ourensana de Riós, el actor recordó que cumplió su 45 cumpleaños «protexendo o noso monte con outros veciños e veciñas que tivemos que salir a salvar as nosas cepas, porque a naturaleza vive sen nos pero nos non podemos vivir sin ela», y mostró una bandeja llena de ceniza y carbón del monte con la que llegó a embadurnarse la cara en gesto de solidaridad por todas las personas que en Galicia estuvieron este mes de agosto luchando contra el fuego: «Veciños, veciñas, bombeiros, autoridades que tamén estiveron...».Riós, que acogió de su pueblo sus apellidos artísticos (se llama Rubén Fernández Fernández), señaló que «aínda que estamos de festa, temos que ter valores» y animó al publico a disfrutar del momento porque lo más importante «e o tempo e a saúde».Además se refirió al vino del Condado de Tea como «raíz, tradición, compromiso, forza, verdade...» y en otro momento recordó a las personas mayores y también a vecinos y vecinas de Portugal, presentes en la zona amurallada. En sus quince minutos de discurso tuvo tiempo para ser coloquial con el público con momentos humorísticos respetuosos. El también presentador del programa de Radio Galega «Seres de Ben» fue reconocido por el público, con el que se hizo decenas de selfis.