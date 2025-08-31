La novela de Castroviejo sobre el pirata gallego Benito Soto vuelve a las librerías

«Vale igual lo que en ‘La burla negra’ hay de historia y hay de fantasía», decía Álvaro Cunqueiro de la novela de su gran amigo, José María Castroviejo, basada en las aventuras del pirata más célebre de Galicia, Benito Soto Aboal. La obra, que llevaba medio siglo agotada y descatalogada, ha sido rescatada del olvido por la gallega Ediciones del Viento, con el apoyo de la familia del escritor –fallecido en Tirán, Moaña, en 1983– e ilustraciones de José María Gallego, dibujante del dúo de humoristas gráficos Gallego & Rey. Se pondrá a la venta el 15 de septiembre.

«La burla negra» fue publicada por primera vez por la editorial Prensa Española en 1955 y en 1973 por Editorial Magisterio Español, entonces dirigida por Manuel Cerezales, que fue director de FARO DE VIGO (1961-1964) y esposo de la escritora Carmen Laforet.

José María Castroviejo, con dos de sus cuervos. / FdV

Benito Soto, que tiene una calle dedicada en Pontevedra, «se ganaba la vida a abordaje limpio», decía Cunqueiro quien, por cierto, sucedió a Cerezales en la dirección de FARO (1964-1970). El gran fabulador mindoniense apreció «reflejos de Stevenson y de MacOrlan» en esta «gran narración», como la definió en el prefacio que escribió para la edición de 1973, la más reciente hasta ahora.

La hoja de servicios del pirata Soto es tan destacable como infame: diez barcos abordados y más de setenta vidas cercenadas, todo en unos meses en los que se dedicó a la piratería. Nacido en Pontevedra en 1805, Benito Soto se inicia en la pesca con su padre en la ría de Aldán. A los 23 años, enrolado en un bergantín esclavista brasileño, se amotina, toma el mando y se hace pirata. Al huir de Cádiz, donde su nave había embarrancado, es detenido en Gibraltar. «Benito se salva de la justicia española para caer en la inglesa, de empelucados jueces en la Roca», decía Álvaro Cunqueiro. El juicio se resuelve con pena capital y Benito Soto muere ejecutado en la horca el 25 de enero de 1830, cuando tenía solo 24 años de edad.

«Esta obra de José María Castroviejo recoge su aventura delictiva con gran detalle y extraordinario ritmo, y es una gran aportación a la historia de la navegación en la época del denostado Fernando VII, el rey felón», defiende Eduardo Riestra, responsable de Ediciones del Viento. Riestra (A Coruña, 1957) comenta a FARO que se interesó por «La burla negra» de niño, cuando vio el libro en la biblioteca de su abuelo y oyó hablar a su padre del pirata Soto. «Al poco tiempo de hacerme editor, en 2008, me puse en contacto con un hijo del autor, Santiago Castroviejo Bolíbar, que era director del Jardín Botánico de Madrid. Hablamos de la posibilidad de rescatar la obra, que llevaba muchos años descatalogada, pero el asunto, no sé bien por qué, quedó en el aire. Además, Santiago falleció en 2009», señala Riestra.

Hace apenas un año, otra hija del escritor, María, se puso en contacto con Riestra para retomar el empeño. «Obviamente me encantó la idea y le pedí unas ilustraciones a mi amigo José María Gallego, que ya había ilustrado para Reino de Cordelia ‘La isla del tesoro’, un libro lleno de piratas, y me mandó un manojo de acuarelas estupendas. Y así, ahora rescatamos tras un largo letargo, por fin ‘La burla negra’», relata.

María Castroviejo Bolíbar, de quien partió la iniciativa de este rescate literario, firma también un suculento prólogo, en el que recuerda las circunstancias en las que «La burla negra» salió de la imprenta por primera vez, en 1955. Meses antes, la Dirección General de Prensa comunicaba a su padre su destitución como director del periódico «El Pueblo Gallego», en cuyas páginas Castroviejo permitió publicar artículos, bajo la protección de un pseudónimo, a varios intelectuales vetados por la censura franquista.

Rememora también la visita que el profesor y poeta compostelano Miguel D’Ors y su padre Álvaro le hicieron a José María Castroviejo en 1964. El entonces joven D’Ors recibió una copia dedicada de aquellas «aventuras marinas y decimonónicas con sabor anglosajón –Melville, Stevenson, Conrad–», como él mismo las describió.

María Castroviejo subraya la fascinación de su padre por el mar, cimentada en sus veranos adolescentes en la casa familiar de la Retirosa (Cangas), y potenciada tras embarcarse en varias ocasiones con pescadores locales. Los marineros cangueses lo llamaban «el gran pintor literario del mar». No en vano, Cunqueiro recomendaba leer «La burla negra» «cuanto más cerca del mar, mejor». El autor de «Merlín e familia» consideraba, no obstante, que la mejor obra de su gran amigo era «Los paisajes iluminados», narración también centrada en la mar y rescatada por Ediciones 98 hace ahora dos años.

Ganó un premio literario nacional único en la historia

Castroviejo recibió en 1974 por «La burla negra» un galardón único en la historia, el Premio Nacional de Literatura Ramón del Valle Inclán. «Crearon este premio para dármelo a mí», aseguraba entonces a FARO el escritor gallego, que añadía: «No se me concede por un solo libro, sino por el conjunto de mi obra». El porqué de este premio es tan peculiar como la personalidad de su ganador.«La burla negra» fue reeditada y presentada al Premio Nacional de Literatura Miguel de Cervantes de 1973 por la editorial Magisterio Español. Pero, al tratarse de una reedición, contravenía las bases del premio, algo que advirtió FARO entonces. Autor y editorial retiraron motu proprio la obra, un gesto de honradez que apreció el jurado creando el Nacional de Literatura Ramón del Valle-Inclán, galardón concedido por primera y última vez a José María Castroviejo.