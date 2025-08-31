Pincelada viguesa para plasmar el «Kalevala»

Con más de 5.000 versos, recopilada y editada por Elias Lönnrot a partir de un extenso repertorio de mitos y cantos populares que fueron transmitidos de generación en generación a través de la oralidad, preservándose así la memoria, el folclore y la identidad de una nación erigida sobre un pasado mítico, la primera edición de uno de los relatos épicos más extensos de Europa fue publicada en el año 1835. No sería hasta 1849 que la versión definitiva del «Kalevala», la gran epopeya nacional de Finlandia, vería la luz ya con 23.000 versos recogidos en 50 poemas, un trabajo que Lönnrot culminó recuperando las voces de bardos de distintas regiones.

Tras haber expuesto en el Museo Nacional de Finlandia y contar con dos esculturas públicas en el país, en las ciudades de Kuhmo y Kuopio, la artista viguesa Antía Sánchez se encuentra inmersa en la actualidad en un ambicioso proyecto con el que pretende llevar a su terreno pasajes del «Kalevala». Aprovechando el vínculo que mantiene con el país nórdico desde hace más de 20 años e inspirándose en aquellos cantos populares, así como en las leyendas y fábulas, Antía Sánchez opta a una beca de la Fundación Kone que, dotada de 50.000 euros, le permitiría desarrollar una serie de 25 piezas monumentales en las que plasmar con su pincelada el universo onírico que describen los poemas mitológicos de la gran epopeya nacional finlandesa.

Sánchez con otra pieza de la serie mitológica, «El silencio de Venus». / FdV

La primera obra, que constituye la primera intervención pictórica de gran formato de la artista viguesa, lleva varios meses expuesta en el Hotel Nagari, y es precisamente en estas mismas instalaciones en donde Antía Sánchez cuenta que «mi intención es recopilar los poemas y llevarlos al terreno artístico y poder extraer también un poco de su mitología. Es algo que me interesa mucho porque en la mitología finlandesa hay intrínseca una sabiduría que considero que incluso nos puede ayudar a entender el mundo de hoy en día, a ver qué está pasando, y a reinterpretar filosóficamente esos mismos poemas».

Parto de la mitología local para generar un lenguaje visual contemporáneo que conecta lo ancestral con lo actual

Para inaugurar la serie, la también docente viguesa de pintura y cerámica se decantó por evocar el episodio de un poema del «Kalevala» en el que un navegante llega a una especie de isla y lo primero que ve es a unas mujeres trabajando la tierra. Antía Sánchez explica que «tiene un componente espiritual y también colores de Finlandia, porque cuando viví allí me impactaron mucho los cambios cromáticos que había en el paisaje, pero también está esa pierda que me recuerda a Galicia. Hay una comunión entre los dos países. Por otra parte, creo que el árbol situado en el medio recuerda un poco a Gauguin, a la obra ‘Mata Mua’. Él fue un radical en su época porque decidió colocarlo en medio y dividir la obra en dos, a veces me gusta ese gesto de romper y, en este caso, como las figuras son pequeñas, quería que la mirada de la gente se fueran hacia el árbol y que se identifiquen con él». De no ser adquirida, próximamente se podrá contemplar en Flow, un taller artesano de velas ubicado en el Tinglado.

Un vínculo entre culturas

Antía Sánchez ha consolidado su vínculo con Finlandia en los últimos años a través de esculturas públicas y proyectos de gran formato, destacando «Time of Miracles», una escultura que fue expuesta en el Museo Nacional del país nórdico en 2021 y que ha sido adquirida este mismo año por el Museo Juminkeko a través de fondos europeos, reafirmando así la puesta en valor del talento de esta viguesa en la escena cultural finlandesa.

Junto con las pinturas del «Kalevala», tras varias décadas estrechando lazos entre Galicia y Finlandia, cabe destacar que toda la producción artística de Antía Sánchez relacionada con el territorio nórdico confluye ahora en un proyecto conjunto y de escala monumental en colaboración con el diseñador Hannes Hyvönen, un laberinto de madera que también se inspira en la epopeya nacional y que ya ha sido aprobado en el plan urbanístico de la ciudad de Kuhmo. Mientras que el artista finlandés asumirá la construcción y el diseño arquitectónico, la viguesa se ocupará de trasladar lo pictórico a las tallas en madera y a las piezas cerámicas. Es por esto que la concesión de la beca resultará fundamental para la viguesa, ya que las pinturas que quiere desarrollar servirán de base visual y simbólica a las talla del futuro laberinto.

Antía Sánchez concluye destacando que su trabajo en Finlandia «es un puente entre culturas» y añade: «Parto de la mitología local para generar un lenguaje visual contemporáneo que conecta lo ancestral con lo actual».