Las termas romanas de Bande saltan a la gran pantalla del Festival de Venecia

Gabriel Azorín es un director de Albacete que un día de invierno se enamoró de las termas romanas de Bande (Ourense) .Tal fue el flechazo que ayer las mostraba en el Festival de Venecia en su primer largometraje, «Onte á noite conquistei Tebas» (Anoche conquisté Tebas), rodada completamente en Galicia, con equipo y productora gallega.

Esta primera proyección fue ante la prensa a la espera del estreno mundial ante el público el 2 de septiembre, el próximo martes. La llegada a cines españoles está prevista para 2026. «Venecia es un sitio muy bueno para que inicie la película su recorrido por festivales», confesaba esta semana a FARO el director.

¿Cómo se produjo el encuentro que encendió la chispa? «Yo conocí los baños de Bande en enero de 2017. Estaba de visita en Vigo y me llevaron allí a conocerlas En ese momento yo no tenía ningún tipo de cultura termal ni había estado jamás en mi vida en unas termas. No sabía la suerte que estaba teniendo al ser las de Bande las primeras que iba a visitar Es un sitio muy especial, tiene un aura magnética», opina el cineasta.

El director de la película, Gabriel Azorín. | Amador Lorenzo

Ese magnetismo se incrementó de noche para él. «Me quedé en una de las piscinas hasta que se puso el sol. Casi no veía nada. Estaba rodeado de agua caliente, en un estado de superrelajación con el vapor. Me puse a mirar las estrellas. Fue –rememora– como un viaje entre lo físico y lo metafísco. Empecé a pensar que era un sitio cinematográfico. Que quería hacer allí una película».

No fue hasta dos años después, en 2019, que regresó con una cámara y acompañado de otros dos cineastas: Carlos Pardo y María Antón. «Estuvimos rodando con una cámara muy sensible que capta cosas que el ojo humano no puede ver. Grabamos y al ver el material rodado sentimos una especie de revelación. Pensamos: ‘Si a esta gente que ves le quitas el bañador y el iPhone esta imagen podría pertenecer a cualquier otro tiempo histórico. Puede ser una imagen de ahora o de hace 2.000 años», recuerda Azorín sobre el inicio del proyecto.

Pero las termas por sí solas no visten todo el traje de «Onte á noite conquistei Tebas».Reflexiona el director del largometraje –que opta a premio en la sección Giornate degli Autori, que recuerda a la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes– que «a mí me interesaba mucho hablar de mis relaciones de amistad con otros hombres. La intimidad, la conversación, hablar de cosas importantes o mostrarte vulnerable parece que no son para personajes masculinos. A mí me interesaba mucho mostrar ese lado, mostrar a personajes hombres que tienen miedo a perder a su mejor amigo. La ficción me daba a mí la posibilidad de decir cosas en la película que no me atrevería decir a mis amigos. En esta película quería hablar de la amistad masculina y mostrar su lado vulnerable».

Para lograrlo presenta una historia protagonizada por varios chicos portugueses contemporáneos. Entre ellos se encuentran António y Jota. Ambos van con el resto de amigos en busca de las termas que aparecen tras permanecer sumergidas por el agua del pantano.

«Antonio admira muchísimo a Jota,que es un poco mayor que él y que se ha ido del pueblo para estudiar Medicina en Oporto. En la intimidad de la noche se quedan solos en las termas y mantienen una conversación. En ese momento aparecen otros chicos con diversas preocupaciones», añade el director Gabriel Azorín.

Un salto de 2.000 años

La pirueta del guion radica en un juego temporal e histórico con personajes que harán ver que las preocupaciones existenciales del ser humano actual no distan tanto de las del ser humano en época romana.

Fotograma de "Onte á noite conquistei Tebas". / Dvein Films

Reconoce que en este filme plasma su obsesión por el agua. De ahí que no solo haya grabado las termas sino también riachuelos. «Me interesaba la circularidad dela gua que sube al aire, se convierte en nubes para volver a caer. Hay una cultura de relación con el agua en Bande, Lobios, Entrimo...», señala.

Entre las productoras que participan en el proyecto se encuentra Filmika Galaika. «Al rodar la totalidad de la película en Galicia buscábamos una productora gallega. Nosotros tenemos una serie de inquietudes y ganas de exploración con el lenguaje cinematográfico. Veíamos natural trabajar con Filmika que ha hecho películas con Lois Patiño o Samuel Delgado más Helena Girón», añade Azorín.

Confía Azorín que Venecia los impulse al tiempo que agradece la selección: «En nuestra sección eligieron el pasado año a 10 películas tras recibir 1.200. Es una sección muy prestigiosa que programa cine de autor, cine arriesgado».