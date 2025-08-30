¿Todo el mundo debería ir al psicólogo?

Es una pregunta recurrente para quienes se interesan por nuestra profesión y nuestra visión, y como buen gallego, mi respuesta es: depende.

¿Crees que todo el mundo debería ir al dentista, al médico de cabecera o al fisioterapeuta? Es difícil encontrar a alguien que no necesite visitar a alguno de estos profesionales en algún momento de su vida.

¿Y cuándo es el momento adecuado para ir? Aquí la respuesta se complejiza. En principio, uno puede ir cuando lo desee, pero profundizando, hablamos de sufrimiento, su calidad y su intensidad. Una crítica comprensible es considerar que acudir al psicólogo a las primeras de cambio es un gasto innecesario. Sin embargo, un profesional comprometido te ayudará a discernir si la terapia es lo adecuado para ti. Un buen psicólogo no busca ser un «amigo caro» con objetivos difusos; su rol es facilitar el cambio, no perpetuar una dependencia.

¿Es contraproducente llevar mucho tiempo en terapia? De nuevo, depende. Influye la frecuencia de las sesiones y si ha habido una acumulación constante de problemas que dificultan la mejoría. En estas situaciones, es aconsejable reflexionar abiertamente con el profesional.

¿Y qué ocurre si uno se niega a ir al psicólogo, con la creencia de que nunca lo necesitará o que es para «gente débil»? Este perfil puede ser arriesgado, ya que es probable que solo se busque ayuda cuando se esté completamente hundido. Acudir antes podría facilitar la superación de las dificultades y el proceso de cambio.

¿Entonces? Considero que acudir al especialista en sufrimiento, como nuestra sociedad ha definido al psicólogo, es una decisión importante. La vida no es un sufrimiento constante, pero tampoco una felicidad perpetua. Si bien el ser humano y su red de apoyo social tienen herramientas para afrontar la vida en la mayoría de las ocasiones, para momentos puntuales, la ayuda profesional puede ser invaluable.

Me entristece ver a personas que pasan la vida quejándose sin buscar soluciones, sin darse la oportunidad de probar la ayuda de alguien que ha estudiado y tiene experiencia en el cambio, aunque sea por un par de sesiones. Y es crucial advertir que encontrar al terapeuta adecuado no es una tarea sencilla. Su cercanía personal (o carisma), la conexión y la sintonía son piezas fundamentales que, junto con el estilo terapéutico y tu buena predisposición, forman el caldo de cultivo perfecto para lo que podría ser una de las mejores decisiones de tu vida.

Mi intención no es convencer a nadie de ir al psicólogo si no lo desea, ni de dejar de acudir a un profesional con el que no se perciba un cambio. Simplemente, busco invitar a la reflexión sobre la importancia de buscar una vida plena y cuestionarse, de forma sana y constructiva, si se están tomando las decisiones adecuadas para permitirse o no recibir ayuda.