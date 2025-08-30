La Guardia Civil detiene a uno de los autores del asalto a una mujer en su casa en Tenerife

Cuando los narcotraficantes infectaron Galicia en los 80, erigiéndola puerta de entrada de la heroína y cocaína, el consumo de droga impactó de pleno en muchos jóvenes que apenas empezaban a desprenderse de la infancia. Vigo fue una ciudad muy castigada por «una rutina» que, por sobredosis o contagio de VIH, barrió a gran parte de una generación. Queda de ella su recuerdo en papel, el de los familiares y también el relato de los supervivientes.