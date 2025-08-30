Memoria histórica de una generación en blanco

Desde la cárcel, a 10 de junio de 1986, cinco años antes de morirse. «Madre, si estás pensando... que te quiero mucho, mucho, mucho...» –se abre la postal– «¡¡Has acertado!! Un besazo de tu hijo que te quiere y no te olvida». Junto a esta tarjeta, otra sin fecha, también enviada desde prisión. «Un deseo navideño para todos vosotros. Espero que mi ausencia no os amargue estas fiestas y que el año nuevo se presente lleno de felicidad, alegría y suerte para todos vosotros. Os llevo en mi corazón. Os quiero mucho, mucho, mucho, y si Dios quiere pronto estaré a vuestro lado. ¡Ánimo que ya queda menos! Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Boas festas. Muchos, muchos, muchos besos. Muuaa, muuaa, muuaa... Cuidaos mucho y no os preocupéis por mí, ¡saldré adelante! Bon Nadal».

Con una caligrafía cuidada, acompañada de dibujos que él mismo diseñaba, un joven vigués de apenas 20 años de edad remitía a su familia en la década de los 80 estos textos desde un centro penitenciario, un medio en el que fue internado con tan solo 17 años. De familia humilde y obrera, azotada por el desempleo y con unas circunstancias complicadas, Paco fue un niño que conoció la calle demasiado pronto porque no soportaba la realidad que envolvía su hogar y, a finales de los 70, con apenas 12 años de edad, era un preadolescente que esnifaba pegamento.

Paco, al igual que la de la mayor parte de los chavales de la época, aceleró su juventud en el momento en el que el narcotráfico infectó Galicia. Con 14 años se inició en los porros, con 15 robaba, conoció la cocaína y la heroína, y con 17 ya estaba en la cárcel. Tiempo después llegó a salir de prisión, contrajo matrimonio y a la par apareció un diagnóstico: resultado seropositivo. Con 25 años Paco se moría, el sida apagaba su vida en 1991 en la prisión de Monterroso, y entonces fue Carmen, la misma Carmen que no se amedrentaba ante aquellos que eran tratados como «héroes» y que sin embargo diezmaban a toda una generación, la que luchó para que Paco pudiera salir y morir con dignidad en los brazos de su madre, una mujer que nunca le dio la espalda, una mujer que se recorrió todas las prisiones siguiendo su estela y que nunca lo abandonó, partiéndose el cuerpo con trabajo y más trabajo para sacar adelante al resto de sus hijos y para poder enviarle a él una «mantita» para la celda, una ropa, un calzado. Gracias al empeño de Carmen Avendaño, Paco fue excarcelado 45 días antes de fallecer al calor de su madre, quien tuvo la oportunidad de despedirse en la intimidad y dignamente de su hijo.

La historia de Paco es el relato compartido de una generación que se quedó en blanco en Galicia por los estragos que causó la entrada de la heroína y la cocaína, verdadera memoria histórica ya de la ciudad de Vigo que la cineasta Carla Simón ha rescatado al explorar en su nueva película la realidad que también barrió la vida de sus propios progenitores. Es el retrato de una generación de madres valientes y luchadoras, el de una juventud desaparecida o destrozada, pero también es el recuerdo infantil de los hijos de aquellos hijos que con 7 años cambiaban las sábanas de sus padres y se encontraban las jeringas, de los que tropezaban con ellas jugando en el jardín, porque en el barrio se vendía y los que iban a «pillar», dos casas más abajo, las tiraban a continuación dos casas más arriba porque la necesitaban en vena cuanto antes, y también la de infancias que si eran enviadas a por agua a la fuente, salían del domicilio bajo advertencia: «¡Mira para los pies, no te pinches!».

«No me drogo más»

De aquellas décadas, en contraposición al desenlace de Francisco, a la juventud también le quedó la otra cara de la moneda: sobrevivir, pero no sin secuelas ni estigma. Y de ello habla en primera persona el vigués Manuel Iglesias, un superviviente de aquella generación que logró salir del «bucle» del consumo y que lleva más de 20 años con una vida normalizada, con su familia y empleo, en la misma ciudad que a punto estuvo de engullirlo.

Cuando se le pregunta por los recuerdos que guarda de los 80, la droga aparece pronto en el relato de Manuel Iglesias, puesto que afirma que, «en plena calle Condesa Casa Bárcena, recuerdo salir de casa y ver a un niño de unos 10 años esnifando pegamento. Me crie entre pegamento, hachís,... con 13 años empecé a fumar tabaco, con 14 ya había probado una pastilla que se fumaba antiguamente, con 17 la cocaína, con 19 la heroína, y a partir de ahí ya fue todo cuesta abajo».

Manuel Iglesias explica que esta realidad «era la rutina del barrio: fumar porros, las cervezas, y luego siempre aparecía alguien que te ofrecía algo más potente. Simplemente te dejabas llevar, porque era la moda, y cuando te das cuenta estás en un bucle. Yo siempre trabajé, incluso cuando hubo una época en la que vivía en la calle, y al principio con 2.000 pesetas te arreglas, pero al cabo de unos meses ya no y entonces lo que haces, como fue mi caso, es trabajar y vender para consumir, hasta que luego ya dejas el trabajo y te dedicas solo al menudeo para el propio consumo». ¿Y los compañeros de la época?: «La mayoría están muertos. Hay alguno que sigue, algún otro está preso, otros con VIH y yo, que tuve una hepatitis», responde.

Fue una mañana. Tenía unos 30 años y cuenta que «fue una mañana, una mañana me levanté y le dije a mi pareja: no me drogo más, ya está bien. Es un cúmulo, un cúmulo de estar muy abajo y no poder bajar más. Y cuando estás tan abajo que no puedes bajar más, o te dejas llevar o sales a la superficie», reflexiona Iglesias sobre el momento en el que puso punto final al consumo, si bien el verdadero punto de inflexión se produjo un año más tarde, cuando en Érguete depositaron una confianza en él que no olvida: «Yo era solo un alumno, pero Ana Álvarez (directora de la Fundación Érguete-Integración) me entregó un código de entrada y salida, y las llaves, y aquel nivel de confianza fue para mí un punto de inflexión en el cual me dije a mí mismo: no le puedo fallar. Todo va de uno, por mucho que quieras dejar la droga, como no lo hagas por ti, estás jodido. Aquella confianza, junto a la continuidad laboral que me han dado aquí, fue el verdadero punto de inflexión en mi vida», expone.

Carmen Avendaño, en el centro, encabezando una multitudinaria manifestación contra el narcotráfico que se celebró en Vigo en 1994. / Ricardo Grobas

Las madres

Frente a Manuel Iglesias, la propia Ana M. Álvarez, acompañada del actual presidente de la entidad, Rubén Cagiao Avendaño, y de la coordinadora del programa Itinere (intervención en medio penitenciario), María Rodríguez, aportan también su visión de la época resaltando el importante papel que desempeñaron las madres y la figura de Carmen Avendaño con la constitución de la asociación Érguete, coordinada en la actualidad por Elvira Rivas.

El hijo de la propia Carmen, Rubén, afirma: «Creo que el mérito de mi madre fue encauzar la problemática hacia la asociación y prestar apoyo a las personas y a sus familias». En este sentido, los tres profesionales ponen en valor a las madres de aquella generación, destacando que «su mayor mérito fue hacer cambiar de mentalidad a la sociedad y hacer ver que, aquellos traficantes que estaban bien vistos, dueños del lugar, eran en realidad personas que estaban matando a sus hijos, para luego ayudar a crear el plan gallego de drogodependencia, uno de los primeros y que funcionó muy bien».

Una vez luchado por sus derechos y cubierta la atención directa a las personas con adicciones a través de la asociación, para Avendaño se abrió otro frente importante, además del de mejorar las condiciones de vida en prisión, que fue el de ofrecer una oportunidad de formación y empleo no solo a las personas drogodependientes, sino a todas aquellas en riesgo de exclusión social, de ahí que se creara la Fundación Érguete. Y a este respecto, Rubén Cagiao indica que «ella fue una visionaria y creó este recurso más amplio para la incorporación sociolaboral».