Por qué al final del verano aumentan las consultas de terapia de pareja

Muchas parejas no han guardado la sombrilla cuando ya han solicitado cita con el psicoterapeuta. Los meses de septiembre y octubre registran un aumento notable en las consultas de terapia de pareja y de abogados especializados en divorcios, debido a que las vacaciones de verano a menudo hacen que afloren conflictos latentes que terminan provocando crisis y rupturas de pareja. Hasta tal punto es así que tres de cada diez divorcios en España se firman tras el periodo estival, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y es que las vacaciones pueden suponer un punto y aparte para muchas parejas que ya arrastraban problemas en su relación, aunque no siempre sean conscientes de ello. Así, el periodo estival se convierte en muchos casos en un baño de realidad.

Según la sexóloga Emma Placer, colaboradora de FARO, es una dinámica que se repite cada año. «Una convivencia más intensa y las altas expectativas que la pareja deposita en las vacaciones hacen que las tensiones se intensifiquen y los problemas ya existentes se acentúen», afirma la especialista viguesa.

En este sentido, concreta que la pareja que se resiente durante las vacaciones es porque ya arrastra dificultades, en la mayoría de los casos de comunicación, que es uno de los principales motivos de consulta tras el verano, junto con la falta o escasez de relaciones sexuales y la infidelidad. «Siempre que hay un cambio de rutinas, afloran las diferencias y los conflictos, que en el día a día no se perciben», comenta.

Las vacaciones, además, no siempre resultan ser ese periodo añorado de desconexión, placidez y relax. «Muchas veces, al contrario, hay estrés añadido, por los vuelos y la planificación de ese viaje programado, las visitas de familias políticas, los conflictos con los niños, etcétera», explica.

Las redes sociales se suman a la ecuación agitando aún más las aguas con publicaciones de vacaciones idílicas de usuarios e influencers. «Ahora tenemos muchos más ejemplos para generar expectativas mágicas y para compararlos con nuestras vacaciones en Benidorn o en el pueblo, que terminan pareciéndonos poca cosa», explica esta sexóloga.

Tener que hacer planes en pareja o en familia implica siempre una negociación, lo que también puede ser un fuerte corrosivo para una relación en la que falla uno de los pilares fundamentales: la comunicación.

Aunque este problema no surge de la noche a la mañana, sí puede permanecer solapado por las responsabilidadades del día a día: niños, trabajo y otras obligaciones. «Es fundamental alcanzar una comunicación de calidad en la pareja. La comunicación no puede ser rígida, sino que tiene que tener dos direcciones», explica.

La falta o baja frecuencia de las relaciones sexuales es otro problema que se intensifica durante las vacaciones y uno de los motivos de consulta tras el regreso a casa. Según Placer, una de las razones que explican esto es que muchas parejas esperan retomar y mejorar su actividad sexual aprovechando este tiempo de ocio.

También es en este periodo de ocio cuando más se descubren las infidelidades, otro motivo de consulta que se dispara en los meses de septiembre y octubre. «El infiel suele estar más tiempo pendiente del móvil sin motivo que lo explique, al mismo tiempo que la otra persona tiene más tiempo y oportunidades para observar el comportamiento de su pareja y descubrir la infidelidad», explica.

En el 80% de los casos, es la mujer quien toma la iniciativa de ir a terapia, aunque Placer asegura que el hombre también quiere resolver los problemas. «Una vez que se enganchan a la terapia, los hombres son muy responsables con las pautas», explica.

Durante 2024, se produjeron en España 86.595 casos de divorcio o separación, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto supone un aumento del 8,2% respecto al año anterior y una tasa de 1,8 por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, a pesar del aumento en las cifras de divorcios, cada vez más personas son conscientes de los beneficios de acudir a terapia y de la importancia de buscar soluciones alternativas para cuidar su relación antes de llegar a una ruptura definitiva. Esta tendencia se refleja en el incremento de la demanda de terapia de pareja. Las parejas más jóvenes son las que más interés muestran en esta alternativa.