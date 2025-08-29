Las «actrices» del Rexistro Civil de Vigo

Desde su mirada intimista, y también política, a un rodaje que deja margen para la improvisación al apostar por la naturalidad de actores y actrices no profesionales, aproximándose así a un cine documental, la cineasta Carla Simón ha repetido fórmula en el largometraje que preestrenó esta misma semana a nivel nacional en Vigo, «Romería», una película que además de estar vestida con los paisajes de la ría y de la ciudad olívica, también luce en la gran pantalla rostros de la vida cotidiana de la urbe, como los de Clara Soliño y Ana Monterde, dos funcionarias del Rexistro Civil que gozan de especial protagonismo en los primeros minutos del filme, cuando Marina (Llúcia Garcia) inicia la búsqueda del certificado de defunción de su padre, un documento real y custodiado hasta hace unos meses en el antiguo edificio judicial de calle Lalín.

Fieles a la época, sin ordenadores, con nada más que bolígrafos y archivos en papel, tal y como desempeñaban su trabajo hace 20 años, Clara Soliño y Ana Monterde viajaron en el tiempo para reproducir para la Premio Nacional de Cine y bajo los focos las mismas tareas que llevan realizando desde hace unas tres décadas en su día a día en el Rexistro Civil de Vigo. Y así queda plasmado en el inicio de la película, en la que se puede contemplar a Clara Soliño tras el mostrador enseñando el documento a la actriz principal y facilitándole la información necesaria, «que é tal cal o que facemos todos os días», destaca.

Junto a su compañera de trabajo y de rodaje, Clara Soliño cuenta que «é a historia real, o certificado de defunción do seu pai estaba neste Rexistro e ela viña a buscalo, pero non coa idea de que saíramos. A primeira vez que estivo aquí para buscalo, eu estiven falando con ela porque me dixeron que lle dera o que necesitara e logo marcharon. Volveron logo varias veces, xa co equipo, coa directora de fotografía tamén, e nunha delas foi cando me preguntaron se quería facer unha proba». La propuesta fue para Clara Soliño algo inesperado, pero pese a que reconoce que «nunca fixen teatro nin nada parecido e non sabía como sairía, fun a esa proba e ao final acabaron chamándome para dicirme que si».

En el caso de Ana Monterde, esta funcionaria que tuvo presencia en «Romería» como figurante, explica que su «fichaje» fue por «casualidad», y es que señala que «estaba de vacaciones y el equipo preguntó si alguien quería participar como extra, una compañera dijo que sí y también me apuntó».

Sobre el rodaje, ambas funcionarias del Rexistro Civil de Vigo destacaron lo «fácil» que lo puso Carla Simón, a quien describen como una persona muy «cariñosa y tierna, un amor». Si bien reconocen que tuvieron que repetir la escena «máis de 20 veces», también apuntan que fue un visto y no visto, ya que según indicó Monterde, «fue hace un año y rapidísimo, de un día para otro, porque vinieron la tarde antes para preparar todo, al día siguiente fue el rodaje y ya recogieron todo, porque al siguiente ya trabajamos con normalidad».

Clara Soliño es la vecina de Vigo que mantiene un pequeño diálogo en pantalla con la actriz principal y, sobre esta experiencia, comenta que «foi algo un pouco improvisado, porque aínda que máis ou menos sabía o que tiña que dicir, tiven un ensaio coa protagonista no Bahía e a directora só nos deixou ler o guión unha vez, non había nada marcado».

Para estas dos «actrices» del Rexistro Civil de Vigo, su participación en «Romería» fue muy positiva y el pasado martes no fallaron al preestreno del filme de Carla Simón, a quien aprovecharon para desearle «lo mejor» en taquilla.