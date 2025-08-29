Un crucero a Cíes para devolver sonrisas

El mar le dio la vida, dice, y por eso, cuando Conchi Estévez decidió fundar una asociación para ayudar a pacientes que, como ella, tienen una enfermedad rara, la llamó Aire de Mar. «En la vida, a veces hay que parar para coger aire y continuar –afirma–y si es de mar, mejor».

El próximo 14 de septiembre, Aire de Mar levará anclas con una travesía marítima a Cíes, organizada en colaboración con Mar de Ons para recaudar fondos para poder llevar sonrisas a los pacientes hospitalizados, a quienes esta miñorana visita acompañada de Coralita, su simpática marioneta. «Cambio cinco minutos de dolor por cinco minutos de sonrisas», comenta.

Estévez tiene el síndrome de quilomicronemia familiar (SQF), una condición genética de herencia autosómica recesiva causada por la falta de la enzima lipoproteína lipasa (LPL), lo que impide el correcto metabolismo de las grasas y causa una acumulación extrema de quilomicrones y triglicéridos en la sangre. Los síntomas incluyen dolores abdominales recurrentes, pancreatitis aguda, y en algunos casos, depósitos de grasa en la piel (xantomas) y daño neurológico. Se trata de una enfermedad muy rara que padecen entre una y nueve personas por cada millón.

Los síntomas aparecieron cuando apenas tenía tres meses y desde entonces, ha tenido 56 ingresos por pancreatitis aguda en los 51 años que tiene. «El dolor abdominal es tan horrible que no te permite ni respirar. Tienen que ponerte oxígeno y solo se logra alivio con morfina», expone.

Su vida, sin embargo, cambió hace cinco años, cuando, por fin, los médicos identificaron la enfermedad que tenía y encontraron una terapia –inyecciones subcutáneas que ella misma se administra en el abdomen una vez cada quince días–. Y, aunque ha tenido después una pancreatitis, asegura que su intensidad no es comparable. «Antes del tratamiento no tenía vida ni futuro. No podía hacer planes», dice.

Ahora, gracias a este tratamiento, que tiene un coste de 500.000 euros al año, puede mirar al futuro con optimismo, el mismo que quiere contagiar a otras personas que, como ella, tienen que enfrentarse a la enfermedad. «A partir del tratamiento me vi con fuerzas para montar mi propia frutería, pero yo ya llevaba varios años organizando las barras de los cruceros de verano de la naviera Mar de Ons y decidí hacerme agente de eventos náuticos para organizar salidas y distintas actividades», explica.

Descubrió también que podía ayudar a otras personas, por lo que se animó a fundar Aire de Mar. La asociación, de ámbito autonómico, tendrá su presentación el día 14 con este crucero, que saldrá del puerto de Vigo a las 10.15 horas y regresará a las 20.00 h. desde Cíes. Será una travesía solidaria por la ría de Vigo hasta el archipiélago vigués,cuyos billetes podrán adquirirse a 22,5o euros en el teléfono 676 44 41 51.

A pesar de su enfermedad, Estévez no renunció a la maternidad y tiene dos hijos. A punto estuvo de morir en el segundo parto tras sufrir un cólico de páncreas a los siete meses y medio de gestación. Sin embargo, sobrevivió. «He luchado mucho y pretendo seguir haciéndolo, al tiempo que ayudo a los demás», sostiene.