Civis Global construye en Galicia los dos mayores platós de cine de España

Con una superficie total de 4.500 metros cuadrados y una inversión de 5,7 millones de euros, la compañía gallega Civis Global, con sede en Vigo, acaba de iniciar en Galicia la construcción de los dos mayores platós destinados a rodajes del sector audiovisual en España. Las nuevas instalaciones, que previsiblemente entrarán en funcionamiento a finales del próximo 2026, se están levantando en la actualidad en una parcela anexa al recién inaugurado Coruña Estudio Inmersivo (CEI), en la Cidade das TIC de A Coruña, de manera que se sumarán así al que constituye el mayor plató virtual de la península ibérica.

En concreto, los estudios cinematográficos dispondrán de una altura de 14 metros y estarán dotados de oficinas, áreas técnicas, camerinos, vestuarios y almacén. Con una arquitectura similar a la del actual plató virtual, los nuevos recintos se habilitarán con instalaciones de aerotermia con bomba de calor conectada a un sistema de unidad de tratamiento de aire, diseñado para evitar ruidos en las grabaciones. En este sentido, cabe destacar que el 80% del consumo eléctrico de las instalaciones estará alimentado por energía solar y los edificios también contarán con una estructura envolvente de hormigón prefabricado, una innovación patentada por una de las mejores empresas españolas del sector, la también gallega Rodiñas.

El complejo cinematográfico está gestionado por la compañía gallega Pedralonga Estudios S. L., integrada por las 10 principales productoras audiovisuales de la comunidad, así como por el Clúster Audiovisual Galego y por la Universidade da Coruña.