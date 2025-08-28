Vigo revive una joya del cine español

Apenas 24 horas después de que la ciudad fuera testigo de uno de los mayores eventos cinematográficos de las últimas dos décadas con el preestreno nacional de la nueva película de Carla Simón, «Romería», Vigo fue escenario ayer de otro hito del séptimo arte al albergar la primera proyección de un clásico del cine español cuando se cumple un siglo de su debut en la gran pantalla.

En el marco de la tercera edición del Festival MU2, las jornadas de cine mudo y música que organiza el ensemble Caspervek, la Fundación Sales acogió el reestreno de la primera versión cinematográfica de «La Casa de la Troya», una de las joyas del patrimonio cultural gallego que, basada en la novela homónima de Alejandro Pérez Lugín, no solo se erigió en su momento como uno de los primeros largometrajes rodados en Galicia, sino que llegó a firmar un lleno total en Nueva York.

Rodaje de «La Casa de la Troya» en Combarro. / Muestra «Unha noite revelada»

Acompañada de una banda sonora inédita interpretada en vivo y en directo por el ensemble, que fue compuesta específicamente para la gira de aniversario por el pianista vigués Brais González, los asistentes a la proyección tuvieron la oportunidad de disfrutar de una experiencia completa, ya que además de visionar paisajes de una Galicia ya desaparecida al compás de Caspervek, el evento también contó con la presencia de la doctora en Musicología e investigadora Estíbaliz Santamaría, trabajadora de la Florida International University que está impulsando este centenario tan especial y quien aportó una colección de imágenes exclusivas sobre el rodaje del filme que forman parte de la muestra «Unha noite revelada», expuesta en la actualidad en el Museo Casa de la Troya y que el próximo 3 de septiembre será llevada a Madrid.

Fue siguiendo la estela musical que Lugín plasmaba en su novela que Estíbaliz Santamaría se topó con un material que, confiesa, «no me esperaba encontrar». La doctora en Musicología analiza que «estamos hablando de una película de moda en aquella época. Yo quería comprobar si la música que él narra a lo largo de la novela también se conservaba en la película, y Lugín, también como director de esta, es muy fiel a su obra».

A este respecto, la investigadora cuenta que «hay una canción que marca el clímax tanto de la novela como de la película, envolviendo la historia de amor de los dos protagonistas, que es ‘Unha noite na eira do trigo’. Cuando se produjo el estreno de la película en Madrid, en 1925, fue cantada expresamente por la artista de moda de la época, Ofelia Nieto, y este tema también fue muy popular en América porque la película también viaja hasta allí».

Rodaje de una escena de la película de Lugín en un enclave gallego, todavía por identificar, pero que podría corresponderse a la ría de Vigo. / Muestra «Unha noite revelada»

Tras su gran estreno en la capital española y antes de cruzar el charco, la película fue exhibida inmediatamente en Galicia, en Santiago y también en Vigo, «que aunque no fue un 27 de agosto, sí fue un 27 de febrero, y se proyectó en el Cine Royalty, ya desaparecido». Para Estíbaliz Santamaría, «La Casa de la Troya» no solo es una joya del cine español, sino también del audiovisual gallego, ya que fue filmada completamente en Galicia «y es un tesoro por descubrir», afirmó la experta.

En este sentido, la doctora en Musicología hace especial hincapié en los paisajes que visten la trama del filme de Lugín y señala que «no escatimó en el rodaje y se desplazó por toda Galicia, principalmente por las provincias de A Coruña y Pontevedra. Las imágenes de los paisajes son muy potentes y encontramos desde el puerto de Bouzas a Betanzos, Santiago, las rías... Incluso todavía hay algún paisaje por concretar, hay uno que podría ser la ría de Vigo, porque parece que se intuyen las Cíes al fondo, pero lo sabremos próximamente. Lo interesante es que gracias a la película podemos revivir una Galicia que ya no existe».

Cien años después, «La Casa de la Troya» parece estar reviviendo el periplo de 1925 y llevando Galicia por el mundo: «Trabajo en Estados Unidos y están esperando que la llevemos con la música. En su momento, antes del rodaje, la adaptación teatral de la novela de Lugín ya circulaba a ambos lados del Atlántico, puesto que estaba programada en La Habana, por eso luego la película entró por la puerta grande, recorriendo desde Nueva York a Buenos Aires», concluye Estíbaliz Santamaría.