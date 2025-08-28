Con VIAJAR SEPTIEMBRE descubre Suiza y auténticos paisajes de vendimia este otoño.

La vuelta a la rutina será más llevadera si sigues planificando tus próximos viajes gracias a todos los destinos que te proponemos en el número de septiembre de VIAJAR, un número que viene con regalo: una Guía de Suiza para que descubras el país alpino este otoño.

Septiembre es momento de vendimia y el corazón de Aragón es uno de esos lugares que ofrece experiencias enoturísticas inolvidables. Nos sumergimos en Campo de Cariñena para conocer a fondo su Ruta del Vino y los secretos de la Ciudad Europea del Vino 2025 (Cariñena), pero también para hacer un viaje cultural que nos llevará a un territorio donde se enconden desde huellas de dinosaurios hasta pinturas de Goya.

Otros destinos de cercanía también nos invitan a hacer una escapada este mes de septiembre, desde Cuenca, por la que hacemos un recorrido entre su lado más tradicional y más contemporáneo, hasta Menorca, donde te proponemos hacer una ruta llena de arte en un momento más tranquilo de la isla.

Dos aniversarios nos trasladan en este número de Viajar a Bélgica y Alemania. El primero, por el 600 aniversario de la universidad de Lovaina, punto central de una ruta en bicicleta cargada de arte y naturaleza. El segundo, por el 275 aniversario de la muerte de Johann Sebastian Bach, que nos lleva a recorrer las regiones de Turingia y Sajonia siguiendo su huella.

Septiembre es también un buen mes para visitar islas mediterráneas menos masificadas, como Córcega. Te descubrimos la zona norte de la joya corsa, Cap Corse.

Los mejores restaurantes de Eslovaquia nos invitan a probar la deliciosa gastronomía del país y los alojamientos más sostenibles de España nos proponen una visita haciéndole el menor daño al planeta.

Nápoles, Chile, Budapest y muchos destinos más te esperan en este número que viene con un regalo especial: una guía completa para viajar a Suiza este otoño, desde Ginebra hasta Zúrich, pasando por Lucerna, Berna, la Región de Friburgo, la montaña Schilthorn… Además, te proponemos una nueva Expedición VIAJAR por el país alpino este mes de octubre. Aún estás a tiempo de apuntarte.

¡Ya en tu quiosco!