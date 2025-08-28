Sanidad cesa al delegado para el Plan Nacional sobre Drogas

El Ministerio de Sanidad ha cesado a Juan Ramón Villalbí Hereter como delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tras permanecer en el cargo desde el año 2020. Ahora, pasará a dirigir la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), según apuntan fuentes cercanas al Ministerio.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer que el cese ha sido propuesto por la ministra de Sanidad, Mónica García, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del pasado martes. El Gobierno agradece los servicios prestados a Villalbí Hereter durante los años que ha sido delegado de Gobierno.

Ahora, el Ministerio de Sanidad espera anunciar próximamente al nuevo delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, aunque, según las mismas fuentes, todavía «faltan unos flecos» para conocer al sustituto.

Regreso a Cataluña

En noviembre de 2020, Villalbí Hereter fue nombrado como delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas por Salvador Illa, exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña.

Después de casi cinco años en el cargo, volverá a la Agència de Salut Pública de Barcelona en la que desarrolló su actividad desde el año 20023 hasta que fue nombrado delegado.