Arte gallego para la disforia trans, los gemelos y la ría de Vigo

La madrileña Jana Leo se mueve entre Nueva York, Madrid y Ferrol. «Paso unos cinco meses en Galicia al año. Mi pareja, que también es artista, ya está empadronado en Ferrol. Me parece una ciudad fantástica. Ferrol es como Nueva York pero a diferente escala; es una tableta de chocolate. Las dos tuvieron una época de decadencia pero dan la oportunidad de construir un proyecto», explica la artista que el pasado año publicó «Mamá está muerta, pero la vamos a curar». En esta obra analiza unos 130 casos de asesinatos de mujeres por sus novios, maridos o ex.

Esta artista –que en su obra «No violarás» reflexionó sobre la violencia sexual– es un referente en España en fotografía y videocreación. Se encuentra en la Cidade da Cultura para ayudar a 40 artistas emergentes dentro del «Encontro de Artistas Novos», EAN, de la Consellería de Cultura.

«Hago de guía, presento mi propio proyecto para que sirva de inspiración. Estamos en una cultura en la que parece que lo ocurrido en generaciones anteriores no existe. Hay un vacío entre los artistas hiperconsolidados de museo y los que estamos vivos. Les muestro artistas americanos que han influido en mi obra», detalla.

Contar con Jana Leo es un lujo para la tudense Sofía Dagà, seleccionada para la residencia en el Gaiás. «Ella es una Davinci de nuestros tiempos. Fue una locura escucharla y preguntarle dudas sobre procesos creativos. Otros artistas se guardan esa información para sí», destaca.

Sofía Dagà y el curioso caso de los gemelos de Tui

Esta artista emergente gallega ha presentado en el EAN su proyecto fotográfico «C19H19N7O6», un fotolibro, cuyo título plasma la fórmula del ácido fólico. Con él ganó el premio Despunte de la Escola Mestre Mateo donde estudió. «Trata sobre una superpoblación de gemelos en Tui a causa de este compuesto presente en un alga del Miño. Se trata de una historia ficticia como si fuera una novela», detalla.

Imagen de Sofía Dagà sobre su proyecto sobre gemelos. / Sofía Dagà

El libro de @sofia.daga] incluye retratos de los gemelos en formato DNI y interactuando en foto. Le gustaría publicarlo a gran escala pero resulta costoso para esta joven que pasó cuatro meses en Milán aprendiendo fotografía de moda con una beca de la Fundación MOP y la Xunta.

Telmo Meana y el desierto interior

La fotografía es también el arte elegido por el cangués Telmo Meana que semanas atrás expuso en la Bienal de Valencia. Su nuevo proyecto es «El desierto de los sinceros». El título hace referencia al «desierto interior» y tiene la influencia de la filósofa María Zambrano.

Foto de Telmo Meana. / Telmo Meana

En él se inspira en el cine –David Lynch– y en la pintura del Romanticismo con «su idea del personaje empequeñecido ante un espacio abrumador».

Ahora trabaja en espacios exteriores con fotografía escenificada fijándose en piscinas y aguas estancadas como elemento estético y conceptual. «El agua estancada es una metáfora de ese estado interior», señala.

Alicia Gil y el tiempo en la ría de Vigo

Por su parte, la viguesa Alicia Gil –jubilada que disfruta de una de las plazas para mayores de 34 años en el EAN– participa con «Weather journal: Vialia-Vigo». En él reflejó el tiempo en la ría de Vigo en cada día del año: «Son trabajos abstractos; no reflejo el paisaje sino el tiempo que veía y la sensación que daba. Para el próximo año realizaré una pintura de cada mes inspirada en estas».

Obra de Alicia Gil. / Alicia Gil

La idea surgió al conocer el trabajo de Lewis Noble en YouTube. «Él propuso a sus alumnos hacer el tiempo. Le presenté la propuesta a mi profesor en la EMAO Darío Basso y mes a mes le fui mostrando los trabajos», recuerda. Principalmente son acrílicos con técnica mixta (carboncillo, acuarela o incluso pintalabios». Para Gil participar en la residencia del Gaiás «es la ilusión de mi vida: poder hablar de arte con esta gente es inspirador. Es una de las mejores cosas que me pasó en mi vida artística».

Petra Iglesias y la disforia trans en teatro

En el campo teatral, la viguesa Petra Iglesias presenta una obra «sobre trans y travestis. Habla de la disforia entendida como enfermedad estructural del sistema. La idea es exponer al público a una experiencia teatral inmersiva bastante desagradable para replicar de alguna manera cómo vive una persona trans/travesti los episodios de euforia, depresión y las distintas fases de la disforia», apunta.

Participantes en la residencia EAN del Gaiás. / Manuel G. Vicente

Añade que para escenificarlo habría una única persona en escena si bien hay una voz en off que representa los «pensamientos intrusos y de quien actúa. Estaría combinado con una experimentación de ruido, aromas y un texto duro de escuchar».