¿Qué requisitos hay que cumplir para ser Policía Nacional en Galicia?

Las oposiciones se han convertido en la mejor opción laboral para miles de españoles. Aunque requieren dedicación y sacrificio, la estabilidad y las condiciones que ofrecen son una salida soñada para muchos. Hasta el próximo lunes 1 de septiembre puedes inscribirte a para ser Policía Nacional en Galicia y conocer aquí los requisitos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó hace unas semanas esta nueva convocatoria de oposiciones. En este proceso se ofertan 2.764 plazas para la escala básica de la Policía Nacional y 150 para la escala ejecutiva.

Requisitos para ser Policía Nacional en Galicia en 2025

Antes de acceder a las pruebas selectivas, los interesados deben cumplir con estos requisitos:

Tener nacionalidad española.

Haber cumplido los 18 años de y no exceder la edad máxima de jubilación en la Policía Nacional.

No hallarse incluido en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica.

No consumir drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes.

No haber sido condenado por delito doloso, grave o menos grave.

Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.

Estar en posesión de permiso de conducción de clase B.

Estar en posesión de, al menos, el nivel A2 de inglés o francés.

El próximo lunes 1 de septiembre termina el plazo de inscripción. Los interesados deben entrar en el Portal del Aspirante y rellenar todos los datos del modelo 790, con código de tasa 088 (15,57 euros)

¿Cómo son las oposiciones para Policía Nacional?

La oposición consta de una prueba de conocimientos, un examen de aptitud física y una prueba técnica. En cuanto a la prueba de conocimiento, los aspirantes deberán responder a un cuestionario de 100 preguntas, calificado de cero a diez. Cada pregunta tendrá un enunciado y tres alternativas de respuesta. El temario de cada convocatoria se podrá consultar en las bases publicadas en el BOE.

Por su parte, el examen físico cuenta con tres ejercicios: una prueba de agilidad con un circuito de obstáculos, una prueba de fuerza de dominadas para hombres y de suspensión para mujeres, y una prueba de resistencia que consiste en una carrera de 1.000 metros.

La prueba de reconocimiento técnico está diseñada para comprobar que los aspirantes no presentan ninguna causa de exclusión física o psíquica. En esta fase se realizará una entrevista personal para evaluar la idoneidad del opositor y un test psicotécnico para determinar sus aptitudes.

La presencia de enfermedades graves, cardiopatías, malformaciones, u otras patologías físicas o psíquicas podrán ser causa de exclusión según lo recogido en el Real Decreto 326/2021, de 11 de mayo.

Como prueba complementaria, los aspirantes pueden realizar un ejercicio voluntario de conocimiento de inglés o francés que puede sumar hasta dos puntos en la nota final de la oposición.