Publican «Ojos de agua» para estudiantes, con prólogo de Lorenzo Silva
Ha llegado a las librerías la novela «Ojos de agua» en una edición de Siruela dirigida a alumnos y profesores de la ESO y Bachillerato. La novela con la que el escritor vigués Domingo Villar (1971-2022) inició la trilogía del inspector Leo Caldas lleva un prólogo de Lorenzo Silva, que calificó en X este encargo de «un honor. De los grandes».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo
- Buscan a un joven de 19 años de Vigo que falta de su casa desde el lunes
- La ciudad enciende su nueva brújula
- El gigante de la moda británica Next desembarca en España desde Galicia
- El remolcador remolcado: Gardacostas rescata al barco histórico que embarró en Praia América
- Arde un coche en Moaña en el que viajaban dos mujeres y una niña
- Bueu iza la bandera roja en las playas de Lapamán y Lagos