Miguel Lois, psicopedagogo: «La inclusión real comienza con sensibilidad y formación»

La falta de comprensión, las experiencias de exclusión y las estrategias educativas que no siempre funcionan siguen siendo algunos de los retos que afronta el alumnado autista en las aulas ordinarias. Así lo explica Miguel Lois, psicopedagogo, investigador y docente, cuya trayectoria se ha centrado en las experiencias y expectativas sociales de personas autistas en España y Reino Unido.

Doctor en Psicología por una universidad británica, Lois ha trabajado en centros de educación especial, escuelas de pedagogías activas y en orientación educativa. Actualmente es profesor del máster y del experto en autismo de la Universidad Internacional de La Rioja, donde también ha diseñado el temario de la materia. Impulsa la creación del Observatorio para la Neurodiversidad en España y es autor de Neurodiversidad en la práctica.

En el IX Foro de Educación, los días viernes 26 y sábado 27 de septiembre, presentará el taller ‘Alumnado autista en el aula ordinaria’, a las 17:00 y 17:30 horas respectivamente. Miguel Lois propone un recorrido actualizado sobre el autismo que parte de conceptos claros, desmonta mitos y revisa estrategias metodológicas escuchando la voz del propio alumnado. Su objetivo es replantear la manera en que se acompaña a este alumnado y ofrecer herramientas prácticas aplicables en el día a día.

«Cada niño y cada niña autista es diferente», explica, y por eso rehúye de recetas universales para poner el foco en una observación detallada de cada perfil. «Muchas conductas que parecen difíciles son, en realidad, formas de comunicar una necesidad», señala. La forma en que una persona autista percibe su entorno puede explicar muchas reacciones que, desde fuera, se cataloga como «problemáticas». «Lo que a veces se etiqueta como una conducta problemática es, en realidad, una reacción a un entorno que les resulta hostil»

Por eso, invita a cambiar la lógica sancionadora por la pregunta: ¿qué está pasando alrededor y qué se puede ajustar para aliviar la presión que siente ese alumno? Lois recuerda que entender el perfil sensorial es esencial para interpretar la conducta y ajustar el entorno a las necesidades reales.

«Lo que a veces se etiqueta como una conducta problemática es, en realidad, una reacción a un entorno que les resulta hostil» Miguel Lois — Psicopedagogo e investigador

La inclusión no se limita a que un alumno autista comparta espacio con sus compañeros, sino a garantizar que ese entorno le permita estar bien, sentirse aceptado y aprender. Esto implica ir más allá de las adaptaciones académicas y poner el acento en la relación, la empatía y la comprensión del perfil sensorial de cada niño o niña. Entender cómo perciben el mundo es, dice, la base para interpretar su conducta y ajustar el entorno a sus necesidades reales.

De ahí su convicción de que «la inclusión real comienza con sensibilidad y formación». La sensibilidad permite reconocer y responder a lo que cada alumno necesita; la formación ofrece las herramientas para que todo el profesorado —no solo los especialistas— pueda acompañar con conocimiento y seguridad. En su visión, esta preparación debe extenderse también al alumnado, fomentando la comprensión y reduciendo las barreras que, muchas veces, nacen del desconocimiento. Y es que las tasas de acoso escolar en niños autistas «llegan hasta un 60 %–65 %». Las familias, añade, son parte esencial de este proceso: «Son las que mejor conocen a sus niños» y su colaboración es clave para favorecer la convivencia y el bienestar escolar.

Su mensaje final es claro: antes de aprender, un niño autista necesita sentirse feliz e incluido. «La inclusión no puede quedarse en el papel; debe vivirse en el aula». Su taller busca precisamente sensibilizar y ofrecer estrategias para que esto sea posible.