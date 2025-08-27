Desaparecido un joven de Vigo de 19 años

Cristian F.R. | |

A.L.

Vigo

SOS Desaparecidos emitió anoche un aviso por la desaparición de un joven de 19 años de Vigo. El chico, Cristian F. R., que precisa medicación, falta de su casa desde la noche del lunes, y fue localizado por última vez en la zona de la plaza de América.

