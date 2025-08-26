Vigo se viste de gala para recibir el desembarco de «Romería»

Bajo la atenta mirada del público que esperaba pacientemente tras las puertas acristaladas y arropados, de refilón, por las mismas aguas y destellos del atardecer que protagonizan las primeras escenas, gran parte de los actores y actrices protagonistas de «Romería», el nuevo largometraje de la Premio Nacional de Cine 2023, Carla Simón, regresaron y se reencontraron esta tarde en Vigo, punto de partida y principal escenario de la que se postula como una de las películas del año.

Tras emocionar a los espectadores y a la crítica el pasado mes de mayo en el Festival de Cannes y dos años después de que se anunciara que la cineasta catalana desembarcaría en la ciudad olívica con su equipo para rodar la película con la que pretendía concluir su trilogía personal en la gran pantalla, el círculo por fin se cerró este martes en el Auditorio Mar de Vigo, que fue escogido como anfitrión del estreno nacional de «Romería», una cita que, con más de 1.300 butacas ocupadas, constituyó el mayor evento cinematográfico de las dos últimas décadas en la urbe.

Solo se podía rodar en Vigo; más allá de mi conexión, tiene mucho potencial, sentí que estaba rodando muchas pelis distintas Carla Simón — Directora de "Romería"

Fue en el entorno de la media tarde cuando empezaron a desfilar los primeros invitados por el photocall instalado en el vestíbulo hasta que hizo su aparición la directora acompañada del reparto para inmortalizar los instantes previos al estreno en una foto de familia. Con el público vigués accediendo al auditorio, Carla Simón confesó sentirse «muy emocionada» por poder proyectar «Romería» en primicia en España en el lugar que representa la historia de amor de sus padres, retratando también la cruda realidad que tuvo un profundo impacto en una generación que cayó en el olvido por el tabú de la heroína y del sida. En este sentido, la cineasta afirmó tener «muchos nervios por ver cómo la gente de aquí siente esa historia, que no solo es la de mi familia, sino que muchas personas lo vivieron parecido. Es sobre todo una película reparadora y es una oportunidad para hablar de esa generación de los 80 que murieron en esos años. Solo se podía rodar en Vigo; más allá de mi conexión, tiene mucho potencial, sentí que estaba rodando muchas pelis distintas».

É moi difícil vir a unha estrea a festexar o cinema e non amosar apoio a Palestina Miryam Gallego — Actriz

Tras las declaraciones de la cineasta, los actores principales, Llúcia Garcia y Mitch, compartieron sus impresiones sobre la ciudad olívica asegurando que les «encantó» y, sobre el estreno en la misma, Llúcia indicó que «era donde tenía que ser, así viene todo el equipo gallego y nos hace mucha ilusión». Sobre la temática del largometraje, Mitch puso el foco en la importancia «del respeto por dar voz a una generación que fue completamente olvidada».

Miryam Gallego, José Ángel Egido y Sara Casasnovas también se detuvieron unos minutos para abordar que «é necesario un cinema deste tipo para non volver a perder unha xeración como xa pasou nos 80» . Asimismo, protagonizaron uno de los momentos más reivindicativos, puesto que condenaron el genocidio en Gaza, destacando Miryam, quien lucía una camiseta con el emblema de la sandía diseñado por sus hijos, que «é moi difícil vir a unha estrea a festexar o cinema e non amosar apoio a Palestina», mientras que José Ángel Egido criticó que «es de un nivel de crueldad y de deshumanización que nadie lo va a olvidar».

El estreno de «Romería» en Vigo, que concluyó con una ovación que resonó en el auditorio durante unos cinco minutos, también estuvo marcado por un desfile de autoridades y personalidades de la sociedad gallega, entre las que destacaron la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz; el conselleiro de Cultura, José López, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, entre otros.