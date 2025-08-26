Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo

El turismo de autocaravana ha experimentado un importante auge en España en los últimos años y, sin tan siquiera haberse estabilizado en comparación con otros países europeos, cada verano es más habitual la presencia de estos vehículos recreativos en Galicia, especialmente en aquellos municipios que salpican la costa gallega. Esta es una realidad que no está exenta de polémica, puesto que en algunos concellos se han levantado voces críticas al respecto, suscitando tiranteces entre los propios vecinos y viajeros, constatándose así la necesidad de implementar medidas para mejorar la convivencia.

Cansados de que se «crucifique» al colectivo y de no ser escuchados, usuarios y propietarios gallegos de autocaravanas han mostrado también su malestar ante la difusión de «bulos» sobre sus comportamientos en estos puntos turísticos y reivindican su derecho a estacionar, «al igual que cualquier otro vehículo», así como que se establezcan las normativas oportunas para regular su presencia, pero sin que los concellos recurran a medidas tan drásticas como la de prohibición.

Hay muchos modelos y soluciones que se pueden estudiar sin tener que recurrir a medidas salomónicas como la prohibición, que no va a ser buena para nadie

Residente en Vedra y tesorero de la que se constituyó como primera asociación estatal en defensa de los usuarios de vehículos vivienda en España, La Peka, Asier Epelde expone que la postura de la entidad es «la de tender la mano a ayuntamientos que presentan dificultades, que es cierto que en Galicia son los menos, y buscar soluciones juntos, porque somos empáticos con los concellos que tienen problemas de gestión de estos vehículos, porque para nosotros es eso, un problema de gestión». Epelde, que lleva viajando en una «casa rodante» junto a su familia desde hace 12 años, comenta que en aquellos puntos en los que se ha levantado la polémica «suelen ser ayuntamientos en los que precisamente se hacen campañas para captar turismo y los usuarios de estos vehículos nos acercamos muchas veces motivados por esa captación. El problema está en que muchas veces no tienen una infraestructura suficiente para atendernos. Somos un tipo de turismo que, como cualquier otro, necesitamos una infraestructura, y nos encontramos con que no tenemos lugares para estacionar ni áreas de servicio, y esa falta de infraestructura genera problemas».

Este portavoz de La Peka, quien asegura que recientemente han mantenido un encuentro con los dirigentes de Palma de Mallorca para precisamente buscar soluciones conjuntas ante el incremento de este tipo de turismo en la isla, analiza que «el fenómeno de los viajes en vehículos vivienda está en aumento y en España todavía no se ha estabilizado. Si nos fijamos en otros países como Francia o Alemania, queda mucho margen, por lo que ese crecimiento todavía no se va a detener». Es por esto que Asier Epelde considera que es importante que el colectivo sea escuchado y que «cada ayuntamiento adopte la medida que más se ajuste, desde aparcamientos disuasorios hasta estacionamientos adaptados para vehículos vivienda, que pueden ser gratuitos o con una tasa... Hay muchos modelos y soluciones que se pueden estudiar sin tener que recurrir a medidas salomónicas como la prohibición, que no va a ser buena para nadie».

Un turismo anual

Creadora de contenido a través del perfil Los_Yellow y usuaria de autocaravana desde hace cinco años, Carla da Cunha apunta que «no entiendo la problemática que hay, porque el año pasado, por ejemplo, estuvimos en Austria, en Alemania o en Italia y no hay ningún problema, todo está perfectamente regulado, hay muchísimas más áreas y espacios acondicionados pensados para la gente que viajamos en autocaravana». En este sentido, Carla da Cunha afirmó que «una se cansa de que, día tras día, haya quien se dedique a extender bulos sobre las personas que viajamos en autocaravana. Se dice , por ejemplo, que hacemos nuestras necesidades y que nos duchamos en la calle, cuando en estos vehículos hay ducha y baño, ¡es que no tiene ningún sentido!».

Las autocaravanas son un vehículo más, con nuestro permiso de circulación, y tenemos derecho a aparcar igual que cualquier otro coche

En cuanto al importante incremento de la presencia de autocaravanas en verano, Carla da Cunha señala que «la gente quiere ir a la costa y se encuentran con que no hay sitio para aparcar, pero es que hay que entender que las autocaravanas son un vehículo más, con nuestro permiso de circulación, y que tenemos derecho a aparcar igual que cualquier otro coche. Lo que no se puede permitir es que acampe la gente y, a quien lo haga, pues se le tendrá que multar. Y es tan fácil como habilitar áreas para autocaravanas, aunque sea como en Playa América, sin servicios, pero en las que podamos aparcar».

De la misma opinión que Carla da Cunha es Paula Álvarez, viguesa propietaria de una autocaravana que defiende que «tenemos el mismo derecho que otros vehículos a aparcar y reivindicamos el derecho a estar en los sitios, que esto se regule, pero no que se prohíba o que pretendan obligarnos a meternos en un camping, por ejemplo. Y nosotros no somos solo turismo de verano, sino que salimos todo el año, lo que debería verse como una oportunidad y no como algo malo». Esta viguesa, que reconoce que huye de los destinos de playa en julio y agosto, concluye diciendo que, «en Galicia, alcaldes, Xunta y asociaciones deberían sentarse para buscar regularlo entre todos de la mejor manera posible».