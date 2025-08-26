«Romería» dará su salto a cines con 125 pantallas confirmadas

«Romería», la tercera película de Carla Simón, prepara su salto a los cines y de momento ya cuenta con 125 pantallas confirmadas. Es más que probable que la cifra vaya en aumento de aquí al 5 de septiembre cuando llegue a las salas comerciales españolas. Se trata de una excelente cifra para un filme español, a medio camino entre las 37 con las que empezó «Verano 1993», opera prima de la directora, y las 169 con las que partió «Alcarràs».

Llúcia Garcia Torras y Tristán Ulloa, en una escena de la película.

Sin duda su paso por el Festival de Cannes impulsa el filme, si bien no logró ningún premio a diferencia de las dos películas anteriores de la cineasta que habían conseguido galardón en la Berlinale. No olvidemos que «Alcarràs» logró en Berlín el Oso de Oro.

Para coger fuerzas en la travesía, Carla Simón realizará hoy en Vigo el preestreno de la película. Presenta un especial simbolismo porque su padre paterno era vigués y fue en la ciudad olívica donde conoció a la madre de Carla. Será la primera vez que un público español visualice el filme. La cita, en el Auditorio Mar de Vigo a partir de las 19 horas con invitación.

La película cuenta la historia de una joven, Marina (alter ego de la directora), que acude desde Cataluña a Galicia para buscar un papel para la beca relacionado con la muerte de su padre. En el registro civil descubre algo que le impide lograr ese certificado como quería. Empieza ahí la busca del papel preciso que le lleva a encontrarse por primera vez con sus abuelos paternos y toda la familia de su padre y descendientes. Con ellos irá decodificando silencios en un pasado que le irá revelando que lo que sabía hasta ahora de su familia quizás no sea como se lo han contado. Como apoyo cuenta con el diario de su madre, también fallecida cuando ella era una niña. A continuación, curiosidades.

Islas cíes y Toralla.

Desde el comienzo hasta el final son el ancla del metraje, una referencia donde se ve la ría de Vigo en su esplendor. Podemos ver bellos fondos submarinos, paisajes del enclave pero también la isla de Toralla en Vigo y localizaciones de O Grove y Bueu así como de arroaces saltando sobre las olas.

barcos veleros y de pasaje.

El filme muestra el tránsito de barcos de ría entre Vigo y Cangas. Rodaron en uno y en los veleros Zorba o Laxe de Cantareira. Otra embarcación protagonista es una tradicional de la Asociación Os Galos de Bueu que tiene un papel simbólico importante en el filme. Se trata de un bote auxiliar llamado Jordeiro. Fue elaborado por Jordi, un chico catalán que colaboró años atrás con Os Galos realizando esa pequeña embarcación de madera en el astillero de carpintería de ribeira de Purro, en Bueu. Acabó donándoselo a Os Galos.

astilleros.

La familia paterna de la protagonista estuvo vinculada a los astilleros. Por ello veremos por dentro y desde el exterior algunas de estas empresas: Lago, Freire, Punta Lagoa o Piñeiro.

procesión de la virgen del carmen.

Uno de los momentos álgidos de la ría de Vigo se vive el día del Carmen y Carla Simón retrata la procesión de barcos con la colaboración de los Armadores de Cerco de Cesantes y la Asociación de Cerco de Vigo.

pelepau, eladio santos y la música tradicional.

Para la ambientación sonora, la película ha contado con el asesoramiento musical de Eladio Santos. «Fue divertido colaborar. Querían autenticidad en la música popular. Recuerdo que me preguntaron en la primera reunión si el ‘Pousa, pousa’ era una canción popular conocida», explica Santos quien tocó la gaita en Os Rapaciños de Bembrive desde los 10 a los 16 años de edad. Si bien recomendó la «Muiñeira de Chantada» para la banda sonora original al final se incluyó el «Pousa, pousa», que canta parte del elenco en directo; el «Himno del Antiguo Reino de Galicia», además de tres temas interpretados por Pelepau (que actúan en la película): «O sacristán de Coimbra», «Xa me dixo teu pai» y «O miudiño». En una escena se puede ver a bailarines de la Asociación O Fiadeiro en el Casco Vello con los protagonistas.

siniestro total.

La Fábrica de Chocolate, el Havana 20 y la fachada de la tienda gourmet el Cisne (que en los 80 no era un local de copas) sirvieron para el rodaje. Uno de los momentos más especiales del largometraje tiene melodía de Siniestro Total, con una coreografía de una decena de bailarines. Rememora una performance con maniquíes en el Casco Vello en el viaje de hermandad de la movida madrileña con la viguesa en los 80. No desvelamos la canción ya que la secuencia es clave en el filme. Eladio Santos también aconsejó en las canciones de la movida y de los años 2000. La BSO incluye un tema suyo: «Lo vas a echar de menos». Las canciones de cuerda se grabaron en la ESMUC (Escuela Superior de Música de Catalunya). Son de Ernest Pipó, hermano-primo de Carla. El tema «Mar d´aquí» lo interpreta María Arnal.