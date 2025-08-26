Estas son las nuevas multas de la DGT que pueden llegar a Galicia: 200 euros por pisar la línea

La Dirección General de Tráfico (DGT) despliega un nuevo sistema de vigilancia automática para sancionar una infracción que puede suponer una multa de 200 euros. Este sistema utiliza la visión artificial para detectar a los conductores que pisan la línea continua en las incorporaciones a vías rápidas.

Este nuevo dispositivo combina dos cámaras sincronizadas, una que vigila la aceleración y otra que supervisa el carril derecho de la vía principal. De esta forma, si se detecta un vehículo en la incorporación y, antes de que termine la línea continua, es detectado en el carril derecho, el sistema entiende que no se ha respetado la señalización.

Por el momento, estos dispositivos solo se han instalado en la Comunidad de Madrid, concretamente en los puntos: A-1, km 15,95, sentido decreciente, A-2, km 11,8, sentido decreciente, A-42, km 16,9, sentido decreciente y A-6, km 20,2, sentido decreciente. Pero se prevé que puedan instalarse en otros puntos del país con el tiempo.

Los puntos escogidos coinciden en ser tramos con una alta densidad de tráfico y en los que se concentran una gran cantidad de maniobras indebidas en la zona de incorporación, lo que aumenta el riesgo de las colisiones laterales.

Este dispositivo se enmarca en el plan de la DGT para 2025, al igual que la instalación de radares de tramo en el área de Vigo.