El 29% de hogares en España están formados por dos personas, la cifra más alta del siglo

O en pareja o en soledad. Estas son la dos formas de vivir que más aumentan en España. De los 19 millones de hogares registrados, el 29% están integrados por dos personas, es la cifra más elevada desde inicios del siglo y es el grupo más numeroso, aunque los últimos datos muestran un claro aumento de los hogares unipersonales, que ya son el 28%. Según la última Estadística Continua de Población (ECP) del Instituto Nacional de Estadística (INE), cerrados a 1 de julio de 2025, en España hay 5.671.919 viviendas en las que residen dos miembros, seguidas de 5.541.399 hogares de una persona.

La radiografía de los hogares en España muestra cómo esa mayoría de dos miembros puede deberse a "la salida de los hijos de una vivienda familiar" o a procesos sociodemográficos como "la infecundidad voluntaria", es decir, parejas que deciden no tener hijos, según explica a la agencia Efe la doctora en Sociología por la Universidad de Alicante, María José Rodríguez. Además, "no todas las personas que residen en un mismo hogar son una familia", aclara la experta.

En la actualidad, según un estudio de Funcas, en el 72% de los hogares españoles no viven niños o jóvenes, un 8% más que 2012. De ellos, en una cuarta parte vive solo una persona, la opción que más ha aumentado en los últimos años (del 23,6% al 26,6% entre 2012 y 2021). A continuación se sitúan los hogares donde solo hay adultos, como por ejemplo aquellos donde amigos o desconocidos comparten piso. Y, en tercer lugar (el 21%) se sitúan los hogares con una pareja sola, que superan en número a las familias convencionales conformadas por dos adultos y sus descendientes (que suponen el 17%).

El informe de Funcas que subraya que “los hogares que más han aumentado en toda Europa son aquellos que no encajan con la idea que históricamente evoca el concepto de familia”. Los motivos de este cambio social son variados. Por un lado, ha crecido el número de personas que no quiere tener hijos, porque “hoy día hay más libertad, menos presión acerca de la necesidad de formar una familia y otras expectativas vitales”, según resume María Miyar, directora de estudios sociales de Funcas

Volviendo a las cifras del INE, los hogares de cuatro o más convivientes (23%) van terceros en la clasificación con 4.483.729 residencias; una cifra que les sitúa por delante de los 3.899.052 domicilios de tres personas (20%), que ocupan el último puesto de este perfil, clasificado según la frecuencia de los tipos de hogar en España.

Unipersonales

Aunque las residencias de dos personas siguen siendo mayoría, los datos analizados por Efe revelan que la distancia entre el primer y segundo puesto se ha acortado en los últimos años, sumándose 1.006.299 hogares unipersonales nuevos desde 2014. Históricamente, este ascenso era consecuencia del envejecimiento de la población y la mayor longevidad de las mujeres. "Actualmente se suman otros procesos no demográficos, como los culturales", afirma Rodríguez, que cita, entre otros, "la soltería por elección", parejas que no cohabitan en el mismo domicilio -los LAT (Living Apart Together)- o las personas divorciadas.

Por comunidades

En once comunidades autónomas vivir solo es lo más frecuente: Aragón (con 173.213 viviendas de ese tipo), Asturias (156.508), Canarias (236.840), Cantabria, (76.700), Castilla y León (376.513), Castilla-La Mancha (244.532), Extremadura (140.816), Galicia (351.111), Navarra (78.916), País Vasco (300.150) y La Rioja (44.619).

En cambio, en Andalucía (968.247), Islas Baleares (127.671), Catalunya (945.861), Comunidad Valenciana (643.300) y Comunidad de Madrid (783.916) el modelo mayoritario es el de dos personas. En ninguna comunidad autónoma predomina el formato de tres miembros, siendo el tipo de hogar más atípico de la serie. Sobre esta cuestión, la socióloga Sandra F. Corbella sostiene que las residencias de tres miembros son en su mayoría estructuras familiares que cambian con el tiempo "como parejas con un solo hijo a la espera de tener más".