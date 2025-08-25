En Directo
Última hora de los incendios en España | La situación de los fuegos mejora aunque el riesgo de nuevos fuegos es muy alto
Nuevos incendios forestales mantienen a 716 personas evacuadas de 12 poblaciones en León
J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
El riesgo de nuevos incendios es muy alto
España mantiene este domingo niveles muy altos de riesgo de nuevos incendios, aunque ha mejorado el control de la situación en comunidades como Galicia en una jornada en la que, además, el fuego de Jarilla (Cáceres), el mayor de la historia en Extremadura, ya ha sido controlado.
En Galicia ha surgido un nuevo fuego, en el ayuntamiento ourensano de Avión, con unas 20 hectáreas afectadas.
Junto a ese nuevo fuego, permanecen activos los de Chandrexa de Queixa, que evoluciona favorablemente con solo un foco por estabilizar, y el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, también en Ourense, mientras que se ha dado por controlado esta tarde el que afectaba en esa provincia a las parroquias de Fumaces y a Trema en el ayuntamiento de Riós, con 100 hectáreas quemadas.
Nuevos incendios mantienen a 716 personas evacuadas de 12 poblaciones en León
Dos nuevos incendios en las localidades de Garaño y Molinaseca así como la reactivación del incendio de Fasgar han manchado una jornada que ha sido calificada como "positiva" pero que tras los desalojos de 11 poblaciones realizados este domingo, mantiene un total de 12 poblaciones desalojadas con 716 personas evacuadas.
Una jornada extraña ya que los dos nuevos incendios, cuyas causas probables que se investiga es la de haber sido intencionados, han podido ser controlados rápidamente por los medios de extinción, según ha explicado el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI).
Unos incendios en los que han sido activado el nivel de peligrosidad 2 por amenazar poblaciones, a pesar de esta circunstancia Diego ha destacado como durante la jornada se ha podido rebajar a nivel 1 los incendios de Llamas de la Cabrera, Gestoso, Barniedo de la Reina y Anllares del Sil.
El incendio de Jarilla (Cáceres) se da por controlado
A las nueve de la noche de este domingo la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura ha dado por controlado el incendio de Jarilla y ha desactivado en el nivel, pasando a nivel cero del Infoex. En el lugar, según ha informado el gobierno regional permanecen no obstante dos unidades de bomberos forestales, cuatro agentes del medio natural y un técnico de extinción. Ha quemado, según el último dato, 17.355 hectáreas, en un radio de 170 kilómetros.
El Plan Infoex ha intervenido esta semana en un total de 121 incidentes acaecidos durante las dos últimas semanas en Extremadura, de los cuales 43 han sido incendios forestales. A causa de esos 43 fuegos, de los que 25 han tenido lugar en la provincia de Badajoz y 18 en la de Cáceres, se han visto afectadas alrededor de 35.270 hectáreas de superficie, según informa la Junta en nota de prensa.
Cabe señalar que durante estas dos semanas de peligro alto, un total de ocho incendios han superado las 500 hectáreas calcinadas. Dentro de ellos se encuentran el de Llerena (Badajoz), que está controlado y afecta a un total de 5.900 hectáreas aproximadamente; así como el de Jarilla (Cáceres).
Mejora el control del fuego pero persisten focos preocupantes y riesgo de nuevos incendios
España encara una nueva jornada de lucha contra el fuego con niveles todavía muy altos de riesgo de nuevos incendios, y aunque mejora el control de la situación, persisten focos preocupantes, con 14 incendios en situación operativa 2 especialmente en Castilla y León, mientras continúan las labores arduas de los equipos de extinción.
El peligro de incendios se mantiene "en niveles muy altos o extremos" en amplias zonas de la península, especialmente del norte, centro y sureste, según ha advertido hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras instar un día más a la población a extremar las precauciones.
El incendio de Larouco (Orense) está estabilizado. Los fuegos de Oimbra (Orense), Yeres (León) y Anllares del Sil (León) evolucionan de manera favorable, pero no han sufrido cambios durante la noche.
Por otra parte, Barniedo de la Reina (León), Igüeña-Fasgar (León) y Degaña-Ibias (Asturias) han evolucionado de manera favorable. Aunque la orografía de los tres incendios dificulta su ataque por tierra, se espera que el empleo de los medios aéreos durante las próximas horas facilite su estabilización.
Controlado un conato de incendio que afectó 400 metros cuadrados en El Rosario (Tenerife)
Un conato de incendio declarado este domingo en la zona de interfase del municipio de El Rosario (Tenerife) ha sido controlado tras afectar unos 400 metros cuadrados de herbáceas secas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.
El conato se declaró en el Camino Pico La Aguililla del citado municipio tinerfeño.
En las labores de extinción intervinieron medios del Centro de Coordinación del Operativo Insular (Cecopin) del Cabildo de Tenerife y los bomberos.
Las llamas han afectado ya a cerca de 6.000 hectáreas en Asturias
Los incendios declarados este mes en Asturias, principalmente en concejos del suroccidente del Principado limítrofes con León, han afectado ya a cerca de 6.000 hectáreas, en muchos casos en "territorios de alto valor ecológico en los que también vive gente", según el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha advertido de que aún hay que perimetrar bien las zonas realmente quemadas.
"No están siendo días fáciles" para la comunidad por los incendios que se concentran en el suroccidente de Asturias y que se están tratando de contener a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas, ha reconocido Barbón tras participar en el comité de crisis que analiza su evolución y estrategias a seguir.
Este domingo continúan activos en Asturias tres incendios en Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo -hay otros dos estabilizados en el otro extremos del Principado, en la zona de Picos de Europa- que ayer se complicaron por la entrada de viento sur y el aumento de las temperaturas.
Devastada por el fuego, la aldea de San Vicente de Leira (Ourense) pide ayuda para renacer
El incendio más grande de la historia de Galicia arrasó San Vicente de Leira, una pequeña aldea de Vilamartín de Valdeorras (Ourense) en la que el 90 % de las casas y los recuerdos de una vida de decenas de vecinos se han perdido, y que ahora pide ayuda para renacer.
Una semana después de que el fuego entrase en el pueblo y devastase casi todo a su paso, la asociación de vecinos ha realizado este domingo una concentración para agradecer el apoyo que han recibido de gente de la comarca y otros lugares.
Entre 200 y 300 personas han llenado las calles de San Vicente. "Sabíamos que el cariño era muy grande, pero nos ha desbordado la cantidad de gente que ha venido", ha contado a EFE Rosana, una de las vecinas de la asociación.
En el pueblo están muy agradecidos, pero también piden ayuda a las administraciones para recuperar su vida: "Aunque no estén cuando tienen que estar, que es antes de las desgracias, que cojan el ejemplo de la gente y de los pueblos, que están antes y después de las desgracias".
San Vicente es un pueblo "de fin de semana", cuando se reúnen unas 100 o 150 personas, pero hay una treintena de vecinos que viven allí todo el año, entre ellos el padre de Rosana, que lo ha perdido todo: "La vivienda familiar ha quedado destruida por completo, con sus recuerdos y con nuestra alma ahí dentro".
El fuego que empezó en Larouco el 13 de agosto, ahora estabilizado tras arrasar 30.000 hectáreas, sorprendió a San Vicente el sábado 16 a mediodía.
"Nos vimos rodeados por completo", recuerda Rosana. No llegaron medios, y unos voluntarios de Medio Rural les dijeron que no se iba a enviar ayuda, que evacuasen en cuanto las llamas se acercaran.
Así lo hicieron, a través de una pista que el alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez, logró abrir la Navidad pasada y que, aunque no está catalogada para circular, es la única vía de acceso al pueblo, porque antes ni un camión de bomberos habría podido llegar hasta allí.
"Si no hubiésemos tenido esa vía de escape, no sé qué habría sido de nosotros", asegura la vecina, que lamenta que la falta de una carretera en condiciones es una muestra más del abandono que sufre la gente de la aldea.
Una semana después, algunos de los vecinos que viven todo el año en San Vicente se niegan a abandonar el pueblo, a pesar de que las casas que no han sucumbido a las llamas han quedado afectadas de una forma u otra por ellas.
Siguen sin agua potable y sin luz, alimentados por un generador. Y muy agradecidos por la ayuda que han recibido de fuera, personas que les han llevado agua, comida, ropa y otros enseres, y a quienes han querido agradecer hoy el apoyo con una concentración en la Casa do Pobo (casa del pueblo).
"Los puntos que nos unen al pueblo, como el cementerio, la iglesia y nuestro salón social, la antigua escuela, están intactos. Que esos puntos de unión hayan quedado en pie nos da mucha fuerza para seguir para adelante, y por eso esta pequeña reunión y la concentración", ha explicado Rosana.
Pero en San Vidente, como en el resto de lugares afectados por la ola de incendios, también piden que se agilice la ayuda lo máximo posible y que las administraciones trabajen juntas para que los vecinos, sobre todo los más vulnerables, recuperen de alguna manera su forma de vida, su día a día y sus casas.
"Esta catástrofe es de muchos. Y el dolor es de muchas personas, no solo de San Vicente. El pueblo de San Vicente es una imagen para que se vea hacia el exterior".
Protección Civil dice que la evolución de los incendios es favorable sin bajar la guardia
El escenario de los incendios forestales en España es "favorable pero muy lento" y sin bajar la guardia, ha dicho este domingo la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, que ha explicado que en la actualidad hay 15 incendios activos.
De esos incendios hay 14 fuegos que se encuentran en situación operativa 2 que requieren el apoyo de medios estatales, y de ellos 10 se sitúan en Castilla y León, 3 en Asturias y 1 en Galicia.
En rueda de prensa tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Barcones ha remarcado que las condiciones meteorológicas esperadas durante las próximas horas serán favorables para la extinción y ha agradecido su labor a todos los efectivos autonómicos, estatales y europeos implicados.
"Los equipos empiezan a estar fuertemente agotados", ha reconocido, tras 15 días de fuegos de sexta generación, más agresivos y virulentos, pero ha vuelto a manifestar un escenario de optimismo sin bajar la guardia. Barcones ha destacado la buena coordinación entre administraciones y la solidaridad entre territorios.
En total ayer se sumaron 395 personas evacuadas, la mayoría los 330 vecinos de la localidad leonesa de La Baña, perteneciente al término municipal de Encinedo, debido que el incendio de Porto (Zamora) volvió a saltar los límites provinciales y amenaza el núcleo urbano. El total acumulado de evacuados del episodio de incendios forestales se eleva a 33.727.
Respecto a las investigaciones policiales sobre el origen de los distintos incendios registrados, desde el pasado 1 de junio, y hasta las 24:00 horas del sábado 23 de agosto, arrojan un balance de 43 detenidos y 133 investigados (un investigado y un detenido más ayer).
Ourense: noticias positivas
En la parte de Ourense, el incendio forestal de Larouco está en situación de estabilizado, mientras que el de Oimbra (Orense) evoluciona de manera favorable, pero no ha sufrido cambios durante el arco nocturno. En este último, la orografía también dificulta su ataque por tierra.
El fuego de Chandrexa de Queixa sigue activo pero evoluciona favorablemente, ha añadido.
Vecinos siguen organizados ante el fuego en Galicia: "Llevamos todo el día mirando que no pase hacia la aldea"
Vecinos de la aldea de Casaio, en Carballeda de Valdeorras (Ourense), permanecen desde el lunes organizados frente al incendio que cruzó la frontera gallega con Zamora desde Porto, en la comarca de Sanabria, donde se originó el fuego el jueves 14 de agosto.
Pasada ya una semana, vigilan la zona del río San Xil, a la que, de llegar, el fuego podría cruzar a la aldea tras escalar una ladera. "Llevamos todo el día mirando que no lo pase", señala a Europa Press uno de los vecinos de Casaio, Pedro Domínguez.
El fuego que se dirige hacia Casaio cogió "mucha fuerza" en la tarde del sábado. "Por la tarde se desmadró. El frente que venía hacia Casaio, en el Pico Maluro --en la zona que divide los ayuntamientos de A Veiga y Carballeda--, de nuestro lado cogió mucha fuerza por la tarde y abrió un frente muy grande", relata.
