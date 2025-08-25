Netflix busca actores en Galicia: Estos son los requisitos del casting

Netflix abre un casting en Galicia para su nueva serie. La empresa JP Castings anunció la convocatoria para este proyecto de Bambú Producciones a través de sus redes sociales.

Como indica el anuncio, quienes quieran sumarse a este proyecto como figurantes podrán hacerlo desde cualquier punto de la comunidad. Por el momento, sabemos que esta nueva serie se rodará entre septiembre y noviembre de este año, en puntos como Verín, Allariz, Ourense, A Coruña, Betanzos, Ferrol o Santiago, entre otros.

Requisitos para el casting de Netflix en Galicia

Los interesados en sumarse a esta producción podrán anotarse a través de un formulario en la web de JP Castings. Los únicos requisitos para participar son los siguientes:

Tener entre 35 y 90 años.

Residir en Galicia.

El anuncio de este casting llega poco después de que la misma empresa, JP Casting, anunciase que buscaban «personal sanitario» para otra producción audiovisual que se rodará en la comunidad gallega. En esta ocasión no especifican la edad de los participantes, pero sí piden que sean médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, técnicos de ambulancia o celadores, entre otros.