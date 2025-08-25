Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros

Con los alquileres por las nubes y el precio de la vivienda creciendo día tras día, las grandes urbes gallegas se están convirtiendo en espacios en los que ya es difícil prosperar. Los salarios no crecen al ritmo que lo hace el coste de vida y es por ello que ya muchos buscan alternativas alejadas de las ciudades.

En Galicia existen gran cantidad de pueblos con mucha vida que pueden ser opciones magníficas para dejar atrás las abusivas mensualidades en Santiago de Compostela, A Coruña o Vigo. Además, actualmente la propia Xunta de Galicia impulsa el proyecto Vente a Vivir a un Pueblo, una plataforma que «ayuda a los urbanitas a elegir a qué pueblo merece la pena ir a vivir, cómo y por qué».

Uno de los que destaca por sus ofertas de vivienda, sus oportunidades de empleo y por estar a menos de una hora de Vigo y muy cerca de Santiago de Compostela es Rois. El pueblo gallego tiene un gran patrimonio tanto cultural, como el Pazo de Faramello, como natural, con su playa fluvial de Seira.

Así es Rois, el pueblo pegado a Santiago en el que buscan vecinos

Rois es un tranquilo municipio en la provincia de A Coruña que se encuentra muy bien conectado y que cuenta con una gran oferta de empleo gracias a su industria y a que cuenta con variedad de servicios. Además, es un destino muy atractivo para todo amante de naturaleza debido a su acogedor entorno natural.

Como datos a destacar, en la ficha del proyecto 'Vente a vivir a un pueblo' destacan su cercanía con Santiago (10 kilómetros) y Pontevedra (30 kilómetros), además de las subvenciones a las familias, con 600 euros por nacimiento de hijo/a. Entre sus ofertas laborales, priman las que se encuentran en la industria del aluminio, la agricultura y la hostelería.

Dentro de la oferta destacan también sus conexiones, con autobús, tren y aeropuerto a 20 kilómetros; y su oferta de vivienda, pues cuentan con alquileres desde 500 euros e inmuebles en venta desde 50.000 euros. También destacan sus servicios, con guarderías, colegios e institutos; instalaciones deportivas y otro tipo de servicios como 4 G, fibra óptica, banco, cajeros, panaderías, farmacia y piscina municipal.