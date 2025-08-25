Asturias, la comunidad autónoma que más porcentaje de alumnos de Infantil perdió en la última década

Asturias está a la cabeza en España de las comunidades que más alumnos han perdido en el segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 5 años) en la última década, con una caída del 31,4%. Algo que no sorprende ya que en las estadísticas de sangría poblacional y envejecimiento siempre figura también en los primeros puestos. Pero lejos de verse como un dato negativo, en cuestiones educativas es una oportunidad.

Así lo sostiene Ismael Sanz, doctor en Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en la investigación publicada en Funcas "El continuo descenso de alumnado en el segundo ciclo de infantil en España recae en mayor medida en la enseñanza pública".

Sanz explica que el sistema educativo español afronta "una transformación silenciosa, pero de gran calado", algo que se ve en los datos de matrícula con una "continuidad y profundidad del descenso de la matriculación, especialmente en las primeras etapas educativas".

Si se miran por separado los datos de la pública y la concertada/privada, es ésta última la que sufre la peor caída en Asturias, del 32,4% (casi 5.000 alumnos menos), mientras que la primera pierde el 30,9% (11.131). Por contra, la tendencia general en España es que la red pública sufre más la caída de la natalidad. Una caída que es general en todas, incluso en comunidades que crecen en población y están alejadas del fantasma del envejecimiento.

Pero Ismael Sanz cree que la situación que se avecina puede verse como una oportunidad al implicar "retos de planificación de recursos, reorganización de plantillas y necesidad de adaptación de la oferta educativa a una realidad demográfica nueva".

Se refiere a que la reducción de los grupos "pueden mejorar la calidad del aprendizaje", según diversos estudios. "Disminuir el número de alumnos por clase reduce las disrupciones en el aula y mejora la satisfacción tanto de docentes como de estudiantes", dice. "El impacto es especialmente relevante en los primeros años de escolarización y en entornos desfavorecidos, donde los beneficios de una atención más individualizada son mayores y las desigualdades pueden ser abordadas de manera más eficaz".

El economista se fija para su investigación en la franja del segundo tramo de educación infantil al ser un "termómetro demográfico" muy significativo pues tiene una tasa de escolarización del 95% y permite ver de forma prematura los efectos de la caída de la natalidad. En general, en España los alumnos de 3 a 5 años han bajado un 22,7% en los últimos diez años. En un horizonte mayor: desde el curso 2010/2011 se han perdido casi 400.000 estudiantes, pasando de 1.440.607 a la previsión de 1.078.403 para el próximo curso que empieza en dos semanas.