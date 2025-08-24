Run club, el Tinder de los corredores

¿Son los ‘run clubs’ el nuevo Tinder? Esta pregunta la lanzaba hace unas semanas en sus redes sociales el club de running Shaka Club, creado en Vigo por Rocío Pontan y Fran Alegre. Sean o no la nueva alternativa para ligar, lo cierto es que estas comunidades proliferan y ganan seguidores en todo el territorio. Un ejemplo claro de ello es el club vigués, que, desde su puesta en marcha en diciembre de 2024, no ha hecho más que crecer. En cada quedada reúne a más de cuarenta corredores y cuenta ya con más de 240 miembros activos. Su presencia digital también medra: con más de 800 seguidores en Instagram, ha superado las 220.000 visualizaciones solo en el último mes. Además, mantiene un grupo de Telegram con más de 170 personas activas diariamente, que intercambian conversación y apoyo.

Shaka Club nació como una iniciativa entre conocidos, que pronto se transformó en un movimiento que reúne a personas de todos los niveles con un mismo objetivo: disfrutar del deporte en comunidad. «Queríamos que el deporte también fuera una experiencia social, abierta a todos y sin presiones porque creemos que el deporte no es solo salud física, sino también conexión, amistad y motivación compartida», explican.

En muy poco tiempo, Pontan y Alegre han conseguido reunir a un grupo fiel que no deja de crecer. «En cada quedada o evento que organizamos se suman nuevas caras. El crecimiento ha sido orgánico y natural, y lo más bonito es ver cómo la gente vuelve porque se siente parte de algo especial», sostienen.

El objetivo de Shaka Club no es solo es correr, sino crear comunidad, sumar experiencias y contagiar energía. «Shaka Club existe para que nadie se sienta solo en el camino y para que cada encuentro sea una oportunidad de pasarlo bien y conocer gente nueva», explican.

A Shaka Club no se va a ligar, aunque a sus creadores no les molesta que se diga que es el nuevo Tinder. Todo lo contrario. «Nos hace gracia –sostienen–. Incluso, en alguna ocasión, lo han llamado el ‘Tinder Shaka’, aunque hay que aclarar que en esta comunidad hay de todo: solteros, casados y divorciados».

Además, recuerdan que hay estudios que muestran que practicar deporte tiene un efecto positivo a la hora de encontrar pareja. «Al fin y al cabo, estás conociendo a gente que practica el mismo deporte, en un entorno social, divertido y saludable, y es fácil que pueda surgir una conexión», explican.

Shaka Club lo tiene claro: «El amor está en toda partes», como dice la película «Love Actually».