Un libro refleja la historia de la ‘raia’, la frontera más antigua de Europa

Cruzar de Galicia a Portugal traspasando el límite de ambos estados no siempre fue tan fácil como ahora. Antes de 1996, era necesario pasar por la aduana, presentar la documentación en regla (te mandaban volver para casa si el pasaporte estaba caducado) y correr el riesgo de que te revisaran el coche por si portaba mercancías que debían pagar una taxa además de aguantar colas kilométricas en días señalados. Mas también suponía una aventura a los ojos de los niños de entonces, felices con el sello en el pasaporte. Esa frontera (a raia) sigue ahí aunque el paso sea libre las 24 horas y solo una señal lo recuerde. Desde Pontevedra a Huelva, está conformada por más de 1.200 kilómetros. Se trata de la frontera más antigua de Europa y el libro «Historiones de geografía»(GeoPlaneta) se fija en ella.

«Es la más antigua de Europa junto con la de España y Andorra, aunque ha tenido modificaciones menores a lo largo de los siglos. El primer tratado que regula la actual frontera data del siglo XII. Luego en el propio territorio las cosas se ven distintas y siempre hay unos metros más allá por unos metros más acá», explica el autor del libro, Diego González.

Que sea la más antigua no presupone que no haya tenido ciertos problemas. «España y Portugal siguieron manteniendo escaramuzas fronterizas muchísimo tiempo. La última es de principios del siglo XIX, la Guerra de las Naranjas», añade el escritor.

Pero en su libro deja claro que las desaveniencias no siempre han requerido de disparos o tratados. En el capítulo «La casa española que invadió Portugal al ampliar la cocina» nos sitúa en Cáceres, en la aldea de La Fontañera. «Justo donde termina el pueblo empieza Portugal. Allí se encuentra la ‘raya’», escribe.

Muchos edificios en ese límite portugués se encontraban en «un limbo jurídico y legal, sin que se supiera muy bien a qué país pertenecían. Eran las llamadas ‘casas de la duda’», comenta a FARO.

Rememora que visitó La Fontañera en dos ocasiones. Un lector de su blog sobre geografía le aconsejó ir. Allí se fijó especialmente en una vivienda. «Se trata de una casa que en los años 50 más o menos amplió la cocina y un establo y parte de la nueva obra acabó en territorio portugués porque estaban muy pegados a la frontera. Es una de las casas de la duda», explica Diego González.

Con esa obra, la vivienda española «acabó invadiendo Portugal y cuando pasó por allí la comisión de límites se encontraron con el problema, y decidieron que era más sencillo mover la frontera que derribar la casa. Agarraron una piedra, la movieron unos metros y luego ya se hizo esto de manera legal en papel moviendo la frontera unos metros. La casa sigue existiendo», detalla.

Con el tiempo esa vivienda se convirtió al turismo rural bajo el nombre de El Salto del Caballo. Hoy en día se pueden hacer reservas. Presenta un apartamento llamado Portugal y otro, España. «Es un sitio curioso», señala el escritor quien confía en escribir la segunda parte de «Historiones de Geografía» y hablar del Couto Mixto de Galicia.

601 historias cortas para aprender de geografía sonriendo

«Historiones de la geografía» no solo se fija en la raia entre España y Portugal. Recorre todo el mundo para hacernos ver que los límites geográficos a veces juegan a ser caprichosos.

«No pretende ser un libro académico; aspira a entretener. Son 601 historias cortas relacionadas con la geografía», explica Diego González.

Con él conocemos el caso de Llivia, un pueblo español que está en Francia ya que el país galo lo rodea por todas partes en los Pirineos. La culpa fue de la guerra de los 30 años y de sus consecuencias en el siglo XVII. Entonces Llivia era una villa, no un pueblo así que en vez de pasar a formar parte de Francia, siguió dependiendo del rey castellano. Hoy en día está unida a Puigcerdà por una carretera que está atravesada por dos vías francesas. Hasta los años 70 las señales de stop puestas por las autoridades galas eran arrancadas continuamente por los vecinos que defendían el libre paso hacia España.

Otro apunte curioso es el de la biblioteca Haskell, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. El edificio se levantó en el límite como «símbolo de unión entre los dos países», señala González. Una puerta de entrada se encuentra en Vermont y la otra, en Quebec.

«Cuando llegó Trump al poder una de las primeras cosas que sucedió fue que Estados Unidos prohibió a los canadienses entrar a la biblioteca por el acceso norteamericano. Aún se permite el movimiento libre por el edificio. Sitios como estos son el canario en la mina, son los primeros en detectar que algo no está funcionando bien entre los países», reflexiona el autor.

También nos habla su libro de peculiaridades como la batalla diplomática entre Canadá y Dinamarca por la isla Hans, deshabitada, carente de fauna y con la flora reducida a líquenes y musgo. Dilucidar quien se quedaría con ella precisó de la Guerra del Whisky si bien nadie resultó herido.