Poca luz natural durante el día y demasiada luz artificial por la noche; la exposición a las pantallas; horarios de comidas desordenados; sedentarismo; sueño inestable; horarios laborales irregulares... El estilo de vida de la sociedad actual altera los ritmos circadianos y ocasiona lo que se conoce como cronodisrupción, un enemigo sigiloso que golpea sin ser visto.

La cronodisrupción, un enemigo sigiloso

Tal y como explica el doctor Jorge Cameselle, especialista de atención primaria e investigador, los ritmos circadianos son los cambios rítmicos en las diferentes variables bioquímicas, fisiológicas y comportamentales que se repiten cada veinticuatro horas. «Es lo que dura el ciclo de nuestro reloj biológico, que se pone en hora con la salida y la puesta de sol, siguiendo los periodos de luz-oscuridad naturales. Entre los elementos que sincronizan al reloj, el más importante es la alternancia de luz y oscuridad».

Pero existen otros «relojeros», añade el médico vigués, como los horarios de comida, de sueño, el ejercicio físico e incluso las rutinas sociales, que son importantes para mantener el reloj interno funcionando correctamente. La cronodisrupción es, por tanto, la disfunción mantenida en el tiempo del sistema circadiano y caracterizada por la alteración de la sincronización entre los ritmos biológicos y el ciclo ambiental natural. Aunque hay determinadas enfermedades –asma, la apnea, la diabetes, la fibromialgia, la enfermedad de Parkinson, la de Alzheimer y el cáncer– que pueden predisponer a la cronodisrupción, en la mayoría de los casos se debe a unos hábitos de vida poco saludables.

El médico añade que los estudios muestran que la alteración de estos ritmos puede tener «importantes consecuencias para la salud física como a la emocional». «En condiciones normales, tenemos los niveles de cortisol, que es un antiinflamatorio-antitérmico natural, más altos en torno a las seis de la mañana. Están preparados para ser utilizados durante el día. Conforme van pasando las horas se van agotando hasta que sobre las seis de la tarde lo tenemos más bajos. Esto explica que las personas tengan más fiebre y otras molestias por la tarde-noche que por la mañana. Los médicos lo comprobamos a diario en nuestras consultas», explica.

La cronodisrupción se asocia con una mayor prevalencia y agravamiento de un gran número de patologías cuya incidencia está aumentando en sociedades industrializadas, como la diabetes, la infertilidad, los trastornos del sueño, la inmunodepresión, el síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, trastornos afectivos, envejecimiento acelerado y ciertos tipos de cáncer, como el colorrectal, el de pecho y el de pulmón. Además, también afecta directamente a la eficacia de los tratamientos y reduce la esperanza de vida de los pacientes.

«En algunas enfermedades autoinmunes esto se hace muy evidente cuando alteran sus ritmos biológicos (poco descanso y otros excesos)», afirma el médico.

Los horarios laborales influyen directamente en la cronodisrupción. «Los profesionales que trabajamos acabamos todos teniendo importantes problemas de sueño. Imagínese los profesionales que no ven la luz por su trabajo o aquellos cuyos trabajos les impiden socializar», expone.

Priorizar la luz natural; mantener la oscuridad y evitar la luz artificial por la noche así como la de los dispositivos electrónicos antes de dormir; establecer horarios de comida regulares; realizar ejercicio físico regular; mantener un sueño de calidad (dormir entre siete y nueve horas, en total oscuridad, y limitar siestas ( exceder los 30 minutos y no tomarlas después de las cinco de la tarde) previenen la cronodisrupción.