Talleres saludables para más de 9.000 mayores gallegos

El programa de Personas Mayores de La Fundación “la Caixa” ha impulsado, este curso, más de 580 actividades en Galicia que ya han sobrepasado los 9.000 participantes. El objetivo es promover la longevidad saludable, la participación y el empoderamiento de este colectivo, en un contexto donde en 2031 un 25 % de la población española tendrá más de 65 años.

Las actividades se organizan en cinco líneas de acción: Una dedicada a impulsar la salud física, el bienestar y la prevención de la fragilidad. Son talleres pensados para estimular de forma integral las áreas: sensorial, motora y cognitiva, como, por ejemplo, cursos sobre alimentación, bienestar en el vestir o entrenamientos.

Otra actividad busca incentivar la capacidad de reflexión y empoderamiento de las personas mayores. En la tercera, se fomentan acciones solidarias en las que los participantes se impliquen transmitiendo y compartiendo su experiencia ·o ayudando a la integración social de los colectivos más vulnerables. Mejorar sus competencias digitales es otra de las prioridades del proyecto: facilitan los recursos y herramientas necesarias para que los mayores se puedan desenvolver en este nuevo escenario online y sentirse partícipes, como comunicarse en red o hacer trámites por internet. También hay hueco para la creatividad y la reflexión. Se realizan talleres orientados a fomentar la imaginación, así como a favorecer la búsqueda de la sensibilidad, como escritura poética, periodística o la realización de pódcast.

Una de cada tres personas en Europa es víctima, en un momento u otro, de alguna discriminación relacionada con su edad, es por eso que, como novedad, se lanza el taller: «Edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo», para sensibilizar y dotar de herramientas frente a esa la discriminación. Destacan, además, los talleres de autoformación online, con el objetivo de llegar de una forma inclusiva a todas las personas, se pueden conectar desde el ordenador de cas o a través de las aulas informáticas de los centros. Tienen un 94 % de satisfacción, según una encuesta realizada entre los inscritos. Además, siguiendo la línea de la digitalización, el programa lleva a cabo los minitalleres Aula abierta que forman a voluntarios para apoyar en competencias digitales.

Con más de un siglo de trayectoria, el programa apuesta por facilitar una nueva etapa vital que valga la pena ser vivida En este contexto, cobra especial importancia combatir el aislamiento y la soledad.