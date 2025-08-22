La recomendación de la DGT sobre qué hacer si te encuentras con un incendio en Galicia

Los incendios que azotan la Península ya han quemado más de 350.000 hectáreas, solo en Galicia, la superficie quemada desde el pasado 1 de julio asciende a 92.355 hectáreas. Ante esta situación la Dirección General de Tráfico (DGT) ha tenido que cortar varias carreteras y lanzar recomendaciones para los conductores que se encuentran con las llamas.

La mayoría de estos cortes están dirigidos a facilitar las labores de extinción y proteger a la ciudadanía del peligro que supone el fuego. Como norma general, lo mejor es seguir las indicaciones de los agentes y mantener la calma.

La DGT aclara que en caso de cruzarnos con un incendio no debemos atravesarlo «bajo ninguna circunstancia», debemos dar vuelta y llamar a Emergencias.

¿Qué hago si estoy atrapado en un incendio en carretera?

En caso de que las llamas nos corten el paso o que nos hayamos desorientado en medio de un incendio, la DGT indica que debemos llamar a Emergencias de inmediato.

Cuando se está rodeado por las llamas, es difícil encontrar la dirección del fuego y el humo puede marearnos y facilitar que perdamos la referencia de dónde estamos.

Aunque no es obligatorio, Tráfico recomienda contar con algún equipo homologado de extinción de incendios, como un extintor. De todas formas, no debemos enfrentarnos a las llamas, la prioridad en todo momento debe ser ponernos a salvo.