Las parejas pueden tener muchas formas y colores, y cada vez son más habituales en nuestro entorno las relaciones abiertas como supuesto remedio para lograr una pareja estable, saludable y duradera donde la fidelidad no es entendida como sinónimo de exclusividad sexual, sino de respeto mutuo y de tener ese vínculo de confianza.

En todo caso iniciarse en el mundillo del poliamor puede resultar complicado y hay que saber que ser poliamoroso es poder amar a una persona y disfrutar del sexo con otras (aunque esa es la filosofía común, hay que tener en cuenta que lo que vale es lo que se acuerde con la pareja antes de darle al cuerpo ‘alegría macarena’).

Antes de considerar "abrir la relación", es fundamental que tu vínculo de pareja sea sólido. Si tenéis problemas de confianza o comunicación, una relación abierta solo añadirá más estrés y complicaciones, así que asegúrate de que ambos os sintáis seguros y felices juntos antes de dar este paso. Y, además, los dos debéis estar plenamente convencidos de darlo.

"Cuando las cosas se hacen bien, una relación abierta puede ser positivo para la pareja", asegura Arola Poch, sexóloga de Wyylde. "Por ejemplo, más confianza, complicidad, sinceridad y comunicación en todos los aspectos de la relación. Es una buenísima oportunidad para conocerse a uno mismo y para crecer como personas y como pareja. Hay que tener claro que una relación abierta no es ni mejor ni peor que una que no lo es. Lo importante es poder construir la relación que mejor nos encaja de forma sana y libre. Sin prejuicios".