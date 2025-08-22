Fuegos forestales
Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca
EFE
Valladolid
Un hombre ha muerto este viernes en el incendio de Cipérez, en Salamanca. Se trata de la cuarta víctima en Castilla y León y la quinta en el conjunto de España en las últimas semanas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incendios en Galicia, última hora | La Xunta afina las mediciones: eleva a 92.000 las hectáreas calcinadas, a punto de superar la aciaga ola de incendios de 2006
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua
- Declaran la situación de alerta 2 por el riesgo para las casas en el incendio de Vilaboa
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- Más de 120 explotaciones de ganado bovino cesan su actividad en un año
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- ¿Existe una etapa gris en la vida? La ciencia dice que sí, y ocurre a esta edad