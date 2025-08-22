«La educadora en diabetes ofrece la información para aplicar bien el tratamiento»

Dirigida a personas mayores de 18 años con diabetes tipo 1, con especial atención a los adultos jóvenes de hasta 30 años, la Asociación de nenos e xente nova con diabetes de Galicia (Anedia) impulsa en Marín una iniciativa pionera en Galicia centrada en la formación especializada: «Comparte Diabetes +18».

Entre hoy y mañana, la localidad marinense se convertirá en un punto de encuentro entre profesionales y pacientes con el objetivo de ofrecer un espacio para dar respuesta a las necesidades de los más jóvenes más allá de un enfoque clínico, puesto que desde la entidad entienden que la transición a la vida adulta con diabetes tipo 1 implica «retos que no siempre se abordan en consultas médicas convencionales», tales como las relaciones interpersonales y la sexualidad, la gestión emocional y autonomía, así como el abordaje de la salud hormonal y el ciclo menstrual, factores que influyen en el control diario de la enfermedad.

Entre los sanitarios que impartirán charlas y talleres se encuentra la enfermera interna residente (EIR) en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés Iria González, que aportará su visión también teniendo en cuenta su experiencia personal como paciente con diabetes tipo 1.

-¿Qué importancia considera que tiene este tipo de encuentros en el que se favorece la formación específica en diabetes dirigida a los pacientes?

-Para los pacientes, pero también para los profesionales, siempre es positivo estar enterados y, sobre todo, formarse en aquellas cuestiones que muchas veces no se nos dan de primera mano como información básica. Porque, por ejemplo, en estas jornadas se van a celebrar talleres de sexualidad, de ciclo menstrual y otros como el mío, en el que intentaré aportar una visión de cómo de cercana puede ser la Atención Primaria en estos casos, es decir, informar acerca de cuestiones que no suelen ser lo básico en el diagnóstico. En la actualidad, con las nuevas tecnologías, todo está cambiando muy rápido y la información también se queda obsoleta rápidamente. Estar un poco al día no nos viene mal a nadie para poder afrontar la patología de la mejor manera posible.

-Comenta que en su intervención pondrá el foco en la proximidad de Atención Primaria a los pacientes con diabetes, ¿qué temas abordará?

-Mi centro de salud de referencia en Pontevedra es A Parda y la idea en mi charla es abordar que en ese tiempo entre consultas hospitalarias con el endocrino, que suele ser una o dos veces al año como máximo, se podría dar la opción de acceder al sistema sanitario por otras vías, por problemas que igual tú ni te habías planteado, explicar cuál es el papel de la enfermería en este caso, que es reforzar un poco la educación diabetológica, pero más a mano.

-Uno de sus objetivos actuales es la especialización como educadora en diabetes, ¿cuál es la función de esta figura?

-En la actualidad, no es una especialidad como tal, sino que esta especialización se consigue vía máster. Básicamente, esta figura es una enfermera o enfermero del servicio de Endocrinología que se ocupa de ofrecer la educación sanitaria necesaria para las personas con diabetes, independientemente de si son pacientes con tipo 1 o 2. Este profesional se encarga, por ejemplo, de explicar a los pacientes cómo llevar la dieta a cabo, el contaje de las raciones, los grupos de alimentos, el índice glucémico para saber cómo afecta, la técnica de inyección de insulina, la rotación de los puntos de inyección para que no haya problemas a nivel muscular y dermatológico... Es ofrecer toda la información necesaria para aplicar bien el tratamiento.

-Contribuye a un mejor manejo de la patología por parte de los pacientes.

-Sí, eso por supuesto. Hablando ahora ya desde mi experiencia personal, es sobre todo durante las primeras consultas o en períodos de cambio cuando más se recurre a esta figura. Cuando recibes el diagnóstico, te van a dar mucha información de golpe y tienes que ir controlando las raciones, ver si sabes cómo tienes que plantear tu dieta o no, si se ve reflejado en tus cifras de glucosa, si por lo que sea estás con unos valores muy altos y no sabes muy bien por qué es, que igual puede suceder porque te pones la insulina en el mismo sitio y entonces hay que valorar si ese lugar está bien o no para la absorción, o si hay cualquier otro factor que pueda influir en ello, por ejemplo.

-¿Ha sido su diagnóstico lo que también ha marcado su interés por la especialización profesional en Enfermería y en materia de diabetes?

-Yo quería ser fisioterapeuta e hice la selectividad en 2019, pero no me dio la nota y ese año me dediqué a repetirla de cara al año siguiente. Como después llegó la pandemia, decidí buscar una opción B y como opción B encontré el máster en diabetes. Fue en ese momento cuando me planteé que, quizás a través de Enfermería, esa podía ser una buena salida, por lo que volví a prepararme para selectividad y conseguí entrar ya en septiembre de 2020. Me gradué justo el año pasado y este cogí plaza para formarme en Enfermería Familiar y Comunitaria.