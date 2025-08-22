Una biblioteca nacida de los vecinos

En la parroquia milenaria de Cerponzóns, Pontevedra, hay una biblioteca que se diferencia por ser mucho más que un simple lugar donde guardar libros. Se trata de un proyecto comunitario, nacido del empeño de la Asociación de Vecinos O Chedeiro.

En 2017 decidieron aumentar las ofertas culturales de la zona y la escuela unitaria de San Vicente se convirtió en el lugar idóneo para ello. Había pasado más de una década desde que cerró sus puertas por falta de alumnado y las aulas permanecían vacías. La asociación quiso darles una segunda vida, rescatar la memoria y sembrar futuro. «Son dos salas, una se dedica hoy a homenajear a los deportistas de la parroquia y otra se convirtió en biblioteca», explica el secretario de la Asociación de Vecinos, Juan José Esperón.

Se inauguró con más de 1.000 ejemplares. Para su recaudación pidieron libros a colegios, diputaciones y particulares. El apoyo fue «impresionante», incluso recibieron donaciones desde León. Esperón recuerda la solidaridad de los vecinos: «Llegaban coches con el maletero lleno de libros, también recibimos colecciones enteras de personas que querían donar la biblioteca de sus padres, incluso volúmenes de más de cien años». El fondo alcanzó los 6.000 ejemplares con temáticas muy variadas: literatura juvenil, enciclopedias, novelas, recetarios de cocina, manuales de medicina, volúmenes sobre Galicia y Pontevedra, e incluso muestras únicas que sorprendieron a expertos. «Un antropólogo que vino a dar una charla se encontró con un libro que consideró una joya», comenta el secretario.

Tenemos libros de más de 100 años Juan Esperón — Secretario de la Asociación de Vecinos O Chedeiro

La bilioteca no solo esconde libros, también historias. Hace poco, una vecina que adoraba el mundo de las setas descubrió allí ejemplares sobre micología. Pero la mayor sorpresa se la llevan los más pequeños: «Al entrar por la puerta se quedan boquiabiertos de la cantidad de libros que hay». A pesar del descenso de natalidad en la zona, los infantes son los usuarios principales , para Esperón ahí se demuestra la importancia del lugar. «Nuestra función es que la gente no pierda las costumbres», concreta. Considera que la experiencia de leer un libro en un soporte digital es muy diferente a tenerlo en las manos. Desde la asociación no querían privar a sus vecinos de este hábito.

Problemas que afronta

El proyecto, sin embargo, se enfrenta a una dificultad: la falta de personal que mantenga la biblioteca abierta de forma regular. Actualmente, los responsables de la asociación solo pueden abrir bajo aviso, lo que limita su uso. «Nos gustaría contar con un voluntario o voluntaria, eso le daría mucha más vida a la biblioteca», reconoce el Esperón.

De las 700 personas que habitan en Cerponzóns, unas 10 o 12 la visitan semanalmente.Pero el sueño de la asociación es que este espacio se convierta en un punto de encuentro cultural estable, donde los libros acompañen a los niños en su crecimiento y sigan sorprendiendo a los adultos con hallazgos inesperados.

Otros proyectos

Cuidar el patrimonio y fomentar la cultura son dos de los valores principales de O Chedeiro, por eso, además de libros, en el espacio se ofertan actividades como charlas o cursos. La asociación lleva diez años trabajando para la parroquia.Su labor ha ido mucho más allá de lo que tradicionalmente se espera de una entidad vecinal. Además de preocuparse por el mantenimiento de caminos, riales y servicios básicos, el colectivo ha puesto en marcha una serie de iniciativas que han transformado el entorno y reforzado la identidad local. Gracias a su impulso, hoy Cerponzóns cuenta con dos nuevos cruceros, una reproducción del miliario que un día existió en la zona y que ahora vuelve a tener presencia simbólica, así como con un monumento en homenaje a las mujeres y otro que recuerda los nombres de aldeas antiguas que fueron desapareciendo con el paso del tiempo.