La Xunta habilita la tramitación electrónica para la identificación de animales de compañía

La Xunta introducirá una serie de mejoras tecnológicas en el procedimiento para la identificación de los animales de compañía en Galicia con el objetivo de agilizar el proceso actual de registro de los ejemplares y, al mismo tiempo, facilitar el trabajo de los veterinarios competente para realizar este tipo de trámites en la comunidad gallega. Este nuevo procedimiento administrativo del Registro Gallego de Identificación de Animales de Compañía (Regiac), que fue publicado ayer en el Diario Oficial de Galicia, permitirá por primera vez realizar la presentación telemática de las solicitudes de inscripción, modificación y baja de un animal y de cambio de propietario.

Con la presentación electrónica de las solicitudes se evitará la expedición y remisión de documentación física por parte de los veterinarios encargados de la identificación de los animales de compañía, así como la revisión manual e individual posterior de cada uno de los expedientes iniciados una vez se reciben en el registro.

Disponible en septiembre

Si bien la habilitación de estas solicitudes en la sede electrónica no estará disponible hasta el 22 de septiembre, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático pondrá desde ya a disposición de los profesionales habilitados un manual de ayuda que cuenta con un glosario de dudas frecuentes y un vídeo tutorial que les permitirá conocer los nuevos procedimientos en detalle, así como contar con las instrucciones necesarias para facilitar su implantación.

Asimismo, la Administración autonómica también ofrecerá a las personas usuarias un servicio de asistencia técnica, a través de la caja de correo electrónico regiac.medioambiente@xunta.gal, para la resolución de dudas o dificultades técnicas que puedan surgir en un primer momento.