Vox cancela un rezo islámico en un polideportivo municipal de la Región de Murcia

El concejal de Vox de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, ha cancelado un acto islamista previsto en el polideportivo municipal "que había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas", informan desde el partido.

“Donde Vox gobierna no hay sitio para incumplir la ley. Nuestro deber es garantizar que todos los actos y actividades que se desarrollen en espacios municipales cumplan con la normativa vigente y respeten a todos los vecinos”, ha manifestado Ruiz este jueves.

Desde Vox de Las Torres de Cotillas han reiterado su compromiso "con la defensa de la seguridad, el respeto a la ley y la convivencia de todos los ciudadanos, eliminando cualquier elemento que pueda suponer imposición ideológica o privilegios injustificados en espacios públicos".

“Es el momento de acabar con los dogmas impuestos y centrarnos en lo que de verdad importa: la seguridad, el bienestar y la convivencia en nuestro municipio”, ha concluido el edil.

Desde el PSOE de Las Torres han solicitado el acceso al informe de cesión del espacio público para comprobar su legitimidad. "Igualmente, si Vox ve un acto de ilegalidad en sus compañeros de Gobierno, lo que tiene que hacer es denunciarlo y, si no están de acuerdo con ellos, salirse del Ejecutivo local", indican fuentes socialistas.

"Parece más un afán de protagonismo y de intentar generar confusión y volver a saltar a la opinión pública por parte de Vox que de preocuparse realmente por la legalidad o no del asunto", sostienen desde el PSOE, y añaden que "resulta curioso que ellos achaquen la cancelación a una ilegalidad cuando son los primeros que incurren a ella porque su intento de vetar actos islámicos va en contra de la Constitución, que recoge la libertad de culto".

"Si no están de acuerdo con sus socios de Gobierno que rompan el pacto y denuncien los hechos, pero que no traten de culpabilizar a un colectivo", insisten desde el Partido Socialista.

Moción para vetar los actos islámicos en Jumilla

Vox ha estado envuelto en polémica recientemente por su moción, aprobada en pleno del Ayuntamiento, para vetar los actos islámicos en instalaciones deportivas municipales de Jumilla.

La medida despertó un fuerte rechazo social por parte de un sector de la población de todo el país, que salió a las calles de varias comunidades autónomas a manifestarse en contra. Además, el Gobierno central, a través de la Delegación del Gobierno en la autonomía, envió un requerimiento al consistorio para que anule el controvertido acuerdo, impulsado por Vox y apoyado por el PP.