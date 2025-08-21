Sorteo exclusivo para suscriptor: 20 entradas dobles para el Galicia Fest

Vigo despedirá agosto al ritmo de la música con la primera edición del Galicia Fest, que se celebrará los días 29 y 30 de agosto en el Muelle de Trasatlánticos. ¡Un evento único que no puedes perderte! Para que vivas esta experiencia en primera línea, FARO sortea 20 entradas dobles entre sus suscriptores para la jornada del sábado 30.

Ese día, el festival alcanzará su punto álgido con los directos de Beret y Leire Martínez como cabezas de cartel, junto a las actuaciones de Fredi Leis, Hey Kid, Maldita Nerea, Marlon, Noan y Paula Koops. Una noche que promete emociones, buena música y la mejor energía.

Cómo participar

Si ya eres suscriptor, inscríbete en el formulario que encontrarás más abajo.

Plazo de participación: hasta el lunes 25 de agosto a las 12:00 h.

Si aún no eres suscriptor, suscríbete ahora y entrarás directamente en el sorteo.

No dejes pasar esta oportunidad única de vivir el Galicia Fest en primera fila. ¡Participa en el sorteo y prepárate para una jornada llena de música, emociones y energía junto al mar!